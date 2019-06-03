«Идёт разработка трёх соперников»: Нурмагомедов начал подготовку к первому бою после дисквалификации

Чемпион мира в лёгком весе по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку. 7 сентября в Абу-Даби он выйдет в октагон 28-й раз за карьеру — и впервые после дисквалификации, которую боец получил за инцидент после схватки с Конором Макгрегором. Официальной информации, кто станет противником россиянина, пока нет, но, скорее всего, против Нурмагомедова будет сражаться временный чемпион UFC Дастин Порье. При этом команда Хабиба не исключает, что россиянин может встретиться с Тони Фергюсоном или провести бой-реванш с Макгрегором.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к своему следующему поединку. Один из тренеров чемпиона UFC, Хавьер Мендес, рассказал, что его подопечный вновь приступил к тренировкам и планирует встретиться с американцем Дастином Порье. Правда, специалист сразу оговорился, что этот бой пока не утверждён официально.

«Должен сказать, что поединок пока не является официальным. Но я рад начать с Хабибом Нурмагомедовым подготовку к бою с очень трудным соперником — Дастином Порье, если поединок, намеченный на 7 сентября в Абу-Даби, подтвердится официально. Хотя в конце мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся...» — написал Мендес в своём Instagram.

Эту информацию подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, боец может провести в США половину оставшегося до поединка времени.

«Хабиб уже начал тренироваться, он провёл хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решён. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку в Штатах», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Стоит отметить, что российский боец приступил к тренировкам ещё до того, как завершился священный для мусульман месяц Рамадан. Перед тем как начать подготовку к новой схватке, Нурмагомедов совершил паломничество в Мекку со своим отцом.

Хотя в последнее время следующим соперником российского бойца всё чаще называется временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье, окончательно этот вопрос не закрыт. UFC ещё не подтверждал, с кем именно встретится Нурмагомедов в Абу-Даби после окончания дисквалификации.

Россиянин может провести свой 28-й поединок не только с Порье — есть и другие кандидаты на роль соперника, ещё более интересные для болельщиков. Отец Нурмагомедова не исключил, что чемпион UFC повторно встретится с Конором Макгрегором или наконец-то померится силами с Тони Фергюсоном.

«Идёт разработка трёх соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся», — отметил тренер.

Ранее Нурмагомедов-старший заявлял, что реванш с Макгрегором пока не входит в ближайшие планы его сына. Ирландец, по его словам, должен сначала провести несколько боёв и заслужить право бросить новый вызов. Однако этот пункт Макгрегор не спешит выполнять. За последние месяцы он объявлял о завершении карьеры, быстро брал свои слова назад и возобновлял её, а также делился в соцсетях своими пожеланиями подраться с тем или иным спортсменом.

В последний раз бывший чемпион UFC говорил о реванше с боксёром Флойдом Мейвезером. Сразу после того, как Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису и лишился всех своих чемпионских поясов, Макгрегор решил напомнить о себе, в очередной раз бросив вызов завершившему карьеру боксёру.

«Бокс прекрасен. Я хочу ещё раз попытаться получить от него удовольствие! Я вызываю Хуана Мануэля Мейвезера на реванш...» — написал Макгрегор в Twitter.

Boxing is great, I am going to relish another go!

I challenge Juan Manuel Mayweather to a rematch.

Under the tutelage of my old club.

We’ll see then mate. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 июня 2019 г.

Спортсмены уже встречались на ринге в 2017 году, и тогда Мейвезер одержал свою 50-ю победу в карьере — после того как судья поединка Роберт Бёрд остановил бой в 10-м раунде.

Есть у Нурмагомедова ещё один вероятный соперник. Уроженец Дагестана не раз говорил, что его мечта — поединок с легендой смешанных единоборств канадцем Жоржем Сен-Пьером. 38-летний канадец два года назад завоевал чемпионский титул в среднем весе, после чего завершил карьеру. Однако, по словам менеджера Нурмагомедова Али Абделя-Азиза, Сен-Пьер ещё может вернуться в октагон.

«Мы близки к этому. Хорошие новости скоро появятся. Если всё пойдёт по плану, то Хабиб подерётся с Сен-Пьером в конце этого года», — сказал менеджер в интервью ESPN.

Несмотря на большое количество потенциальных оппонентов, Нурмагомедов не станет откликаться на каждый вызов, брошенный в его адрес. Спортсмен через свою команду не раз давал понять, что он хочет достичь одной цели — довести число своих побед до 30. Для этого ему достаточно провести три поединка и выиграть их. После этого Хабиб завершит карьеру.