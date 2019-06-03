«Идёт разработка трёх соперников»: Нурмагомедов начал подготовку к первому бою после дисквалификации
- AFP
- © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к своему следующему поединку. Один из тренеров чемпиона UFC, Хавьер Мендес, рассказал, что его подопечный вновь приступил к тренировкам и планирует встретиться с американцем Дастином Порье. Правда, специалист сразу оговорился, что этот бой пока не утверждён официально.
«Должен сказать, что поединок пока не является официальным. Но я рад начать с Хабибом Нурмагомедовым подготовку к бою с очень трудным соперником — Дастином Порье, если поединок, намеченный на 7 сентября в Абу-Даби, подтвердится официально. Хотя в конце мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся...» — написал Мендес в своём Instagram.
Эту информацию подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, боец может провести в США половину оставшегося до поединка времени.
«Хабиб уже начал тренироваться, он провёл хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решён. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку в Штатах», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Стоит отметить, что российский боец приступил к тренировкам ещё до того, как завершился священный для мусульман месяц Рамадан. Перед тем как начать подготовку к новой схватке, Нурмагомедов совершил паломничество в Мекку со своим отцом.
Хотя в последнее время следующим соперником российского бойца всё чаще называется временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье, окончательно этот вопрос не закрыт. UFC ещё не подтверждал, с кем именно встретится Нурмагомедов в Абу-Даби после окончания дисквалификации.
Россиянин может провести свой 28-й поединок не только с Порье — есть и другие кандидаты на роль соперника, ещё более интересные для болельщиков. Отец Нурмагомедова не исключил, что чемпион UFC повторно встретится с Конором Макгрегором или наконец-то померится силами с Тони Фергюсоном.
«Идёт разработка трёх соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся», — отметил тренер.
Ранее Нурмагомедов-старший заявлял, что реванш с Макгрегором пока не входит в ближайшие планы его сына. Ирландец, по его словам, должен сначала провести несколько боёв и заслужить право бросить новый вызов. Однако этот пункт Макгрегор не спешит выполнять. За последние месяцы он объявлял о завершении карьеры, быстро брал свои слова назад и возобновлял её, а также делился в соцсетях своими пожеланиями подраться с тем или иным спортсменом.
В последний раз бывший чемпион UFC говорил о реванше с боксёром Флойдом Мейвезером. Сразу после того, как Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису и лишился всех своих чемпионских поясов, Макгрегор решил напомнить о себе, в очередной раз бросив вызов завершившему карьеру боксёру.
«Бокс прекрасен. Я хочу ещё раз попытаться получить от него удовольствие! Я вызываю Хуана Мануэля Мейвезера на реванш...» — написал Макгрегор в Twitter.
Boxing is great, I am going to relish another go!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 июня 2019 г.
I challenge Juan Manuel Mayweather to a rematch.
Under the tutelage of my old club.
We’ll see then mate.
Спортсмены уже встречались на ринге в 2017 году, и тогда Мейвезер одержал свою 50-ю победу в карьере — после того как судья поединка Роберт Бёрд остановил бой в 10-м раунде.
Есть у Нурмагомедова ещё один вероятный соперник. Уроженец Дагестана не раз говорил, что его мечта — поединок с легендой смешанных единоборств канадцем Жоржем Сен-Пьером. 38-летний канадец два года назад завоевал чемпионский титул в среднем весе, после чего завершил карьеру. Однако, по словам менеджера Нурмагомедова Али Абделя-Азиза, Сен-Пьер ещё может вернуться в октагон.
«Мы близки к этому. Хорошие новости скоро появятся. Если всё пойдёт по плану, то Хабиб подерётся с Сен-Пьером в конце этого года», — сказал менеджер в интервью ESPN.
Несмотря на большое количество потенциальных оппонентов, Нурмагомедов не станет откликаться на каждый вызов, брошенный в его адрес. Спортсмен через свою команду не раз давал понять, что он хочет достичь одной цели — довести число своих побед до 30. Для этого ему достаточно провести три поединка и выиграть их. После этого Хабиб завершит карьеру.
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