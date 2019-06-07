Поход Яна за титульным боем, возвращение Фергюсона и первая защита Шевченко: главные интриги турнира UFC 238

8 июня в Чикаго пройдёт турнир UFC 238, на котором российский боец Пётр Ян проведёт поединок с Джимми Риверой. В случае победы россиянин может получить бой за титул чемпиона в легчайшем весе. В свою очередь, в лёгком весе за право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым поспорят Тони Фергюсон и Дональд Серроне. В наилегчайшем весе у женщин пояс постарается защитить Валентина Шевченко.

Титульные перспективы Яна

Для российского спортсмена турнир UFC 238 может стать одним из поворотных в карьере. Пётр Ян дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате в июне 2018-го и всего за год успел провести четыре поединка. В них он встречался с далеко не самыми сильными представителями легчайшего дивизиона, но сумел одержать впечатляющие победы. Причём бои с японцем Теруто Ишихарой и бразильцем Дугласом Андраде были завершены досрочно, что в этой весовой категории случается не так часто.

В воскресенье Яну предстоит самое серьёзное испытание в карьере. Его соперником станет Джимми Ривера — опытный боец, выступающий в главном ММА-промоушене мира с 2015 года. За этот период он успел провести восемь боёв, шесть из которых завершились в его пользу. При этом уровень его оппонентов был заметно выше, чем у россиянина. Так, среди его «жертв» значатся четвёртый номер рейтинга дивизиона Педро Муньоз, некогда одна из главных надежд весовой категории Томас Альмейда и член Зала славы UFC Юрая Фэйбер.

При этом в последнее время Ривера не добивался серьёзных успехов. После победы над Альмейдой он имел все шансы прорваться на вершину своего веса и побороться за титульный поединок, но в июне 2018-го всего за 33 секунды уступил Марлону Мораесу. Впоследствии именно бразилец получил право поспорить за вакантный пояс, а Джимми уступил Алджэмейну Стерлингу и выпал из топ-5.

Таким образом, к грядущему турниру оба спортсмена подходят с разной мотивацией. Ривера надеется прервать неудачную серию из двух поражений в трёх последних боях, а Ян — продлить беспроигрышную и завоевать право стать первым претендентом на пояс. На данный момент россиянин занимает девятую строчку рейтинга, но в случае успеха вполне способен получить от руководства промоушена своеобразный аванс в виде поединка за титул. В истории UFC такое случалось неоднократно — достаточно вспомнить пример Конора Макгрегора. Так, свою первую чемпионскую схватку он провёл после шести побед подряд в октагоне.

Безусловно, ажиотаж вокруг Петра сложно сравнивать с тем фурором, который произвёл Конор, но в легчайшем весе никогда не было звезды калибра Макгрегора. Доминик Круз хоть и был великолепным спортсменом, но никогда не приносил много денег, а Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу не смогли оправдать возложенные на них надежды. Первый из них потерпел три подряд поражения после завоевания титула, а второй совсем недавно получил дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

Россиянин же демонстрирует зрелищные сражения и имеет хорошую репутацию в промоушене. Об этом можно судить хотя бы по тому, что третий и четвёртый номера рейтинга дивизиона — Стерлинг и Муньоз — сразятся в рамках предварительного карда, в то время как Ян и Ривера — основного. При всём уважении к Джимми, причиной подобного решения руководства вряд ли стали его последние успехи.

Сам Ян попытался объяснить решение UFC и выразил мнение, что таким образом промоушен показывает, что намерен предоставить ему шанс сразиться за титул.

«Не придаю большого значения нашему расположению в карде, но если быть честным, то да (это может говорить о том, что я следующий в очереди за титулом. — RT). Стерлинг никогда не показывал зрелищные бои. Что касается Муньоза, я даже не знал, что он выступал в UFC на протяжении такого долгого времени, видел только его последний поединок. До этого не знал, что он является частью дивизиона», — цитирует Яна MMA Fighting.

Российский спортсмен отметил, что готов к сражению за титул и хотел бы провести его перед Новым годом. В свете того, что вакантное чемпионское звание в легчайшем весе также будет разыграно на турнире UFC 238, это видится весьма реальным сценарием.

«Бой с Риверой станет для меня пятым за год, а другим ребятам из моей весовой категории потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь такого же места в рейтинге, как у меня. Полностью готов к титульному поединку, и неважно, кто будет противником — Генри Сехудо или Марлон Мораес», — заключил Ян.

Возвращение Фергюсона

Ещё одним примечательным событием вечера станет первый за девять месяцев поединок с участием Тони Фергюсона. В последний раз он выступал на турнире UFC 229, главным событием которого стало сражение между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Американец в красивой манере победил своего соотечественника Энтони Петтиса, за что впоследствии получил награду «Бой года».

Многие ожидали очередной, пятой по счёту попытки организовать встречу между Фергюсоном и Нурмагомедовым, но Тони ушёл в тень. Несколько месяцев о нём практически ничего не было слышно, после чего начали появляться сообщения о его пошатнувшемся здоровье. Впервые об этом открыто заявил президент UFC Дана Уайт, вследствие чего многие бойцы выразили поддержку своему коллеге.

Позднее стало известно, что Фергюсон испытывает проблемы ментального характера, о чём рассказала его жена Кристина. По информации MMA Junkie, начиная с января 2018 года чета спортсмена пять раз фигурировала в полицейских отчётах и каждый раз — из-за странного поведения бойца. В результате в марте супруга обратилась в суд с просьбой временно оградить её от мужа.

Судя по всему, в последнее время у Фергюсона наметился серьёзный прогресс в данном вопросе. Его жена не стала продлевать ордер для защиты от мужа, а UFC назначил ему новый поединок. Оппонентом американца станет один из старожилов промоушена Дональд Серроне, который совсем недавно совершил своё возвращение в лёгкий вес. За свою карьеру боец по прозвищу «Ковбой» дважды претендовал на титул в данной категории, но оба раза уступил, после чего решил попробовать свои силы в полусреднем дивизионе.

Там он выступал на протяжении трёх лет и провёл десять схваток, но так и не заслужил право сразиться за титул. Вслед за четырьмя победами подряд последовала серия из трёх поражений, которая далеко отбросила его в рейтингах. Впоследствии Серроне ещё трижды заходил в клетку, два раза взял верх и вернулся в легковесы.

Уже в своём первом бою он сокрушил перспективного Александера Эрнандеса и даже привлёк к себе внимание Конора Макгрегора. Ирландец и американец даже договорились о поединке в социальных сетях, но в итоге экс-чемпион UFC в двух весовых категориях изменил своё решение, а Дональд расправился с бывшим соперником Нурмагомедова Элом Яквинтой.

Учитывая послужные списки противников и их нынешнее положение в рейтинге, можно полагать, что в битве между Фергюсоном и Серроне будет определяться будущий оппонент Нурмагомедова. Тони не проигрывает на протяжении 11 боёв, а Серроне уже успел взлететь на четвёртую строчку рейтинга. В случае его успеха нет оснований сомневаться, что Уайт даст одному из своих самых популярных бойцов ещё один титульный шанс.

Помешать этому может только Макгрегор, который продолжает раздумывать о своём будущем. По словам Уайта, он всё ещё хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым, поэтому подобного развития событий не стоит исключать. Ирландец был и остаётся самым известным бойцом ММА в мире, а его ответный поединок с россиянином обречён стать одним из самых кассовых в истории смешанных единоборств.

Первая защита Шевченко

Ещё одним важным событием шоу станет поединок с участием Валентины Шевченко. Спортсменка, имеющая гражданство России, Киргизии и Перу, впервые будет защищать свой титул чемпиона в наилегчайшем весе, а её соперницей станет одна из ветеранов организации Джессика Ай.

За свою карьеру Шевченко 11 раз становилась чемпионкой мира по муай-тай, трижды — по кикбоксингу, после чего отправилась покорять UFC. За три с половиной года она провела семь боёв, в которых одержала пять побед и стала первой чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе. Для этого ей пришлось взять верх над самой Йоанной Енджейчик, которая долгое время считалась сильнейшим специалистом по ударной технике.

Шевченко проиграла лишь дважды, причём оба раза — самой титулованному бойцу современности Аманде Нуньес. На данный момент бразильянка удерживает пояса в полулёгком и легчайшем весах. При этом нельзя сказать, что Валентина заметно уступала своей оппонентке. Победитель в обоих схватках определялся решением судей, а их вердикт во втором поединке считается довольно спорным.

При всём уважении к Ай, она вряд ли способна доставить чемпионке серьёзные проблемы. На протяжении всей своей карьеры она чередовала победы с поражениями, а с февраля 2014-го по сентябрь 2016-го и вовсе уступила в пяти боях из шести. Прогресс Джессики был вызван резким увеличением количества весовых категорий у женщин. Если раньше таковых было всего две, то за последние годы их число увеличилось вдвое. Вследствие этого, концентрация сильных спортсменок в рамках одного дивизиона заметно снизилась, что и позволило американке серьёзно продвинуться вверх в рейтингах.

Так, на данный момент Ай занимает первое место в рейтинге, а вслед за ней располагаются американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян и её соотечественница Лиз Кармуш. Первая провела в UFC всего шесть боёв с не самыми сильными соперницами, в двух из которых потерпела поражения, а вторая до появления полулёгкого веса имела в своём послужном списке три победы и столько же неудач.