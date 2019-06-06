Россиянин Ян может стать претендентом на титул UFC уже после победы над Риверой
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«Если Петя победит Риверу, то дальше расклад такой: скорее всего, в случае победы Стерлинга над Муньозом Ян станет следующим претендентом на пояс UFC», — цитирует менеджера Sport24.
Тем не менее, по его словам, если россиянин одержит победу в своём поединке, а Педро Муньоз одолеет Алджамейна Стерлинга, то Муньоз станет первым претендентом на бой за пояс, а Ян проведёт уже поединок за звание первого претендента. Он также подчеркнул, что будет болеть за Стерлинга.
«Муньоз допускал странные высказывания в сторону Петра, не имея на то оснований. Всё началось с того, что Педро нокаутировал Гарбрандта, а Петя изъявил желание с ним подраться. В ответ Муньоз сказал, что у него другие планы. Он начал этот некрасивый диалог и стал провокатором», — добавил Абдрахманов.
Поединок между Петром Яном и Джимми Риверой состоится 9 июня на турнире UFC 238.
Ранее стало известно, когда россиянин Алексей Кунченко проведёт следующий бой в UFC.