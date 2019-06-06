Россиянин Ян может стать претендентом на титул UFC уже после победы над Риверой

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, рассказал, при каких раскладах его клиент станет претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Если Петя победит Риверу, то дальше расклад такой: скорее всего, в случае победы Стерлинга над Муньозом Ян станет следующим претендентом на пояс UFC», — цитирует менеджера Sport24.

Тем не менее, по его словам, если россиянин одержит победу в своём поединке, а Педро Муньоз одолеет Алджамейна Стерлинга, то Муньоз станет первым претендентом на бой за пояс, а Ян проведёт уже поединок за звание первого претендента. Он также подчеркнул, что будет болеть за Стерлинга.

«Муньоз допускал странные высказывания в сторону Петра, не имея на то оснований. Всё началось с того, что Педро нокаутировал Гарбрандта, а Петя изъявил желание с ним подраться. В ответ Муньоз сказал, что у него другие планы. Он начал этот некрасивый диалог и стал провокатором», — добавил Абдрахманов.

Поединок между Петром Яном и Джимми Риверой состоится 9 июня на турнире UFC 238.

Ранее стало известно, когда россиянин Алексей Кунченко проведёт следующий бой в UFC.