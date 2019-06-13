«Моя жизнь — как фильмы про Рокки»: Порье — о бое с Нурмагомедовым, статусе аутсайдера и переходе в полулёгкий вес

Хабиб Нурмагомедов не «заржавел», хотя и не участвовал в поединках с октября 2018 года. Об этом заявил будущий соперник россиянина Дастин Порье, который проведёт бой с чемпионом в лёгком весе 7 сентября в Абу-Даби. По словам американца, его не смущает статус аутсайдера схватки. Кроме того, Порье отметил, что для победы над Нурмагомедовым ему необходимо поставить своего оппонента в непривычные условия, и прокомментировал возможность возвращения в полулёгкий вес.

Для Дастина Порье поединок с Хабибом Нурмагомедовым станет самым важным в карьере. Американец дебютировал в UFC в 2011 году, но лишь спустя восемь лет сумел получить свой первый шанс побороться за титул. За это время он провёл 22 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

При этом ранее каждый поход Дастина за титулом неизменно заканчивался неудачей. Сначала его впечатляющую серию из трёх побед подряд прервал Конор Макгрегор, который не только нокаутировал своего оппонента, но и заставил его сменить весовую категорию. После возвращения в лёгкий дивизион Порье воспрянул духом, но после четырёх успешных боёв был жёстко бит Майклом Джонсоном. И лишь с третьей попытки смог взять верх над Максом Холлоуэем и добиться права сразиться за звание абсолютного чемпиона UFC.

«Не думаю, что Хабиб будет «заржавевшим»

— В апреле вы завоевали временный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Какие впечатления от этого?

— Это был очень долгий путь. Много взлётов и падений. Не могу описать чувства, которые испытал, когда Уайт надел пояс на мою талию. За свою карьеру я много побеждал, довольно часто уступал, но каждый раз извлекал уроки. Завоевание титула — особый момент для меня и моей семьи.

— Как изменилась ваша жизнь после этого?

— Люди очень хорошо ко мне относятся. Они ценят то, через что я прошёл ради золота. После победы мне приходило много сообщений, звонков. Люди воодушевлены тем, чего я достиг. Возможно, мне удалось кого-то вдохновить. Сейчас я просто тренируюсь и воспитываю дочь.

— Вам неоднократно приходилось сражаться на чужой территории, а теперь вы собираетесь в Абу-Даби, где будете выступать на глазах у мусульманской публики, поддерживающей Нурмагомедова…

— Всю мою жизнь мне приходится драться в тяжёлых условиях. Я должен справиться с этим. У меня нет других вариантов. Необходимо добиться победы и не обращать внимания на отвлекающие факторы.

— В Абу-Даби очень жарко в это время года. Может это как-то повлиять на ваше физическое состояние?

—Поеду туда за 10—14 дней, чтобы привыкнуть к климату и часовому поясу. Но, если честно, это меня не сильно волнует.

— Хабиб — непобеждённый боец. Как вы собираетесь противостоять ему?

— Я буду собой. Выйду в октагон и покажу, на что я способен. До меня 27 человек пытались сделать то же самое, но у них не получилось. Многие спрашивали меня, вижу ли я слабости в его игре. Но мне в первую очередь необходимо самому быть сильным. На протяжении долгих лет тренировок я отрабатывал компоненты, которые должны помочь мне в сентябре.

— За счёт чего вы можете победить Хабиба?

— Опыт, настрой, уверенность в себе. Я сфокусирован на том, чтобы сотворить историю. Этому будут посвящены все 11 недель подготовки. У меня будет 25 минут, чтобы сделать это. Хабиб хорош. Нужно поставить его в условия, в которых он раньше не был.

— В отличие от вас Хабиб не выступал с октября 2018 года. Может ли это обстоятельство принести вам пользу?

— Никогда не знаешь, поможет это или нет. Ты можешь подраться за две недели до поединка, но выйти свежим. Но может быть и наоборот. Не думаю, что Хабиб будет «заржавевшим» из-за того, что почти год не выступал. Думаю, он будет таким же, как в бою с Конором.

— Может ли вам помочь тот опыт, который вы приобрели в схватке с Холлоуэем?

— Это будет совершенно другой бой — жёсткий и изматывающий. Много клинчей, борьбы. Макс скорее кикбоксер, он предложил мне драться в подобной манере. В той схватке я действовал в очень быстром темпе на протяжении всех 25 минут. Думаю, здесь мне это также понадобится.

— Вы были андердогом в бою с Максом, теперь то же самое в схватке с Хабибом. Как вы справляетесь с этим?

— Я привык, надо лишь готовиться. Моя жизнь — как фильмы про Рокки. Важно то, что внутри меня, а не какие коэффициенты выставляют букмекеры.

— Вы рассматривали возможность возвращения в полулёгкий вес?

— Нет, я не думал об этом. Я поднялся в лёгкую категорию, отлично себя чувствую здесь. Возможно, когда-нибудь перейду в полусредний.

— Как вы относитесь к рейтингу pound-for-pound?

— В нём были люди, которых я уже побеждал, нокаутировал. Если сумею сокрушить Хабиба, который сейчас достаточно высоко, то навсегда займу место в истории.