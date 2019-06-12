Порье о бое с Нурмагомедовым: хочу выйти в октагон и показать всё, на что я способен

Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я буду собой. Выйду в октагон и покажу, на что я способен. До меня 27 человек выходили в октагон и пытались сделать то же самое, но у них не получилось. Многие спрашивали меня, вижу ли я слабости в его игре. Но мне нужно, чтобы он был слаб, чтобы самому быть сильным. Я обсужу это с моими тренерами. На протяжении многих тренировок я отрабатывал многие компоненты, которые должны помочь мне в сентябре. Это будет очень большой бой», — заявил Порье на первой пресс-конференции перед боем с Нурмагомедовым.

Он отметил, что сложно сказать, как повлияет на предстоящий бой тот факт, что его соперник провёл предыдущий бой несколько месяцев назад.

«Не думаю, что Хабиб будет заржавевшим из-за того, что не дрался почти год. Хочу выйти в октагон и показать всё, на что я способен. Показать всё, что умею», — добавил американец.

Бой Нурмагомедов — Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина это будет вторая защита титула.

Ранее Порье заявил, что привык быть андердогом в титульных поединках.