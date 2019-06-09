Второй после Хабиба: россиянин Пётр Ян выиграл пятый бой в UFC

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян одолел американца Джимми Риверу в 238-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Чикаго. 26-летний спортсмен выиграл поединок единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27. Для Яна эта победа стала 13-й в MMA при одном поражении. Боец рассчитывает, что сможет принять участие в титульном бое за звание чемпиона в легчайшем весе.

Как и ожидалось, турнир UFC 238 стал для 26-летнего уроженца Екатеринбурга важным шагом в развитии карьеры. Россиянин дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате всего год назад и за это время одержал четыре победы. В этот раз он встречался с более именитым и опытным бойцом.

Джимми Ривера выступает в главном ММА-промоушене мира с 2015 года. На момент встречи с Яном он провёл восемь боёв и одержал шесть побед. А уровень его предыдущих соперников значительно превосходил исходные данные Петра Яна.

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Ривера успел огорчить четвёртый номер рейтинга дивизиона Педро Муньоза, некогда одну из главных надежд весовой категории Томаса Альмейду и члена Зала славы UFC Юрайю Фабера.

Однако, несмотря на регалии и опыт американца, события в октагоне развивались по непредвиденному для него сценарию. Эксперты и болельщики отмечают полное психологическое превосходство российского бойца над соперником. За время боя Ян дважды отправлял Риверу в нокдаун.

Стоит отметить, что победа над Риверой не далась Яну просто. В первом раунде боя у россиянина не получались акцентированные удары, в то время как опытный американец точечно и эффективно набирал очки. Но это не сломило победный настрой российского бойца — за секунды до первого перерыва Ян отправил противника в нокдаун, воспользовавшись своим фирменным приёмом — «левый прямой + правый прямой» — в комбинации с ещё одним ударом левой рукой.

После этого преимущество полностью перешло к Яну. Во втором раунде он даже повторил сцену с поздним нокдауном. Однако в третьем, решающем отрезке боя, американский спортсмен воспрянул духом.

Секунданты призывали Риверу решить все вопросы о победителе, отправив Петра Яна в прямой нокаут. Американец понимал, что это единственный шанс завершить встречу в свою пользу, а потому сделал всё, чтобы выполнить поставленную задачу.

Ян же сделал ставку на апперкоты, и план сработал. По итогам трёх раундов единогласным решением судей победу присудили отечественному спортсмену.

Таким образом, Пётр Ян добился пятой победы и уже вошёл в историю российских смешанных единоборств как самый быстро развивающийся боец страны. Эксперты не сомневаются, что спортсмен, прошедший за год путь от чемпиона российских промоушенов до главного претендента на звание следующего чемпиона UFC, обязательно добьётся намеченной цели.

Итоговую пресс-конференцию россиянин начал с анализа прошедшего боя.

«Джимми — сильный, мастеровитый боец, но я знал, на что он способен, так что готовился, учитывая эти нюансы. Шёл вперёд и просто делал свою работу. Выступил в своём стиле. Заставил его сделать то, что нужно мне. Нельзя позволять противнику чувствовать себя топовым бойцом и звездой», — приводит слова россиянина MMA Fighting.

Ян вновь подчеркнул, что надеется в скором времени получить от UFC титульный бой. По словам спортсмена, он хочет, чтобы в России вслед за Хабибом Нурмагомедовым появился ещё один чемпион.

«Я этого никогда не скрывал и иду к этой цели. Правда, странно, что новый чемпион Генри Сехудо после своей победы не упомянул меня в качестве соперника. Он стал вспоминать Урайю Фабера, Круса, Коди Гарбрандта, забыл про меня. Почему? Честно, я не знаю. Возможно, ему хочется бить пенсионеров. А я молодой, мне всего 26 лет. Готов составить ему конкуренцию. С честью приму этот бой и буду готов к нему», — заявил Ян журналистам.

Спортсмен также рассказал, что будет делать в случае, если UFC примет иное решение.

«Как поступлю, если не получу титульный бой? В таком случае готов подраться с Фабером. По сути, мне всё равно. Могу драться с топ-бойцами. Не вижу в этом никаких проблем. Я ни от кого не отказывался и приму любого соперника», — сказал Ян.

Позже спортсмен обратился к своим болельщикам и команде. Ян поблагодарил их за поддержку.

«Спасибо всем огромное за ваши сообщения и поздравления! Семья моя, это всё для вас! Очень вас всех люблю! Спасибо, всем кто рядом. За этот год немного устал. Нужно пару месяцев отдохнуть и работать дальше», — написал Ян в социальных сетях.