Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году
- © Vit Simanek/CTK
- globallookpress.com
«Пётр до конца года подерётся точно. Как минимум один раз», — цитирует менеджера ТАСС.
Он также отметил, что организация ещё не решила, стал ли Ян главным претендентом на титул UFC в легчайшем весе, которым владеет Генри Сехудо.
«Нам можно не спешить», — добавил Абдрахманов.
Ян на турнире UFC 238 победил Джимми Риверу. Для него эта победа стала пятой подряд в организации.
Ранее Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC.