Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году

Менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что его клиент проведёт минимум ещё один поединок в этом году в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Пётр до конца года подерётся точно. Как минимум один раз», — цитирует менеджера ТАСС.

Он также отметил, что организация ещё не решила, стал ли Ян главным претендентом на титул UFC в легчайшем весе, которым владеет Генри Сехудо.

«Нам можно не спешить», — добавил Абдрахманов.

Ян на турнире UFC 238 победил Джимми Риверу. Для него эта победа стала пятой подряд в организации.

Ранее Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC.