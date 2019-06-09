Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что его клиент проведёт минимум ещё один поединок в этом году в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Пётр до конца года подерётся точно. Как минимум один раз», — цитирует менеджера ТАСС.

Он также отметил, что организация ещё не решила, стал ли Ян главным претендентом на титул UFC в легчайшем весе, которым владеет Генри Сехудо.

«Нам можно не спешить», — добавил Абдрахманов.

Ян на турнире UFC 238 победил Джимми Риверу. Для него эта победа стала пятой подряд в организации. 

Ранее Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC.

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