Россиянин Ян победил Риверу на турнире UFC 238

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян одолел американца Джимми Риверу на 238-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Чикаго.

Россиянин выиграл поединок единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.

Для Яна эта победа стала 13-й в MMA при одном поражении. На счету Риверы теперь четыре проигранных боя и 22 победы.

Ранее Баста пожелал удачи бойцу Яну на турнире UFC 238.

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