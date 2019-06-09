Россиянин Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян намерен получить титульный поединок с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, американцем Генри Сехудо.

«Сехудо после победы стал упоминать имена Фабера, Круса, Гарбрандта, но не упомянул меня. Не знаю, ему, наверное, хочется бить пенсионеров. Я молодой, мне 26 лет, и я готов составить ему конкуренцию», — приводит слова россиянина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если не получит титульный бой, то готов схлестнуться с Юрайей Фабером.

«Могу драться с топ-бойцами. Никаких проблем. Я ни от кого не отказывался и приму любого соперника. Будем бить», — добавил Ян.

Ян на турнире UFC 238 победил Джимми Риверу. Для него эта победа стала пятой кряду в организации.

Ранее Сехудо одолел Марлона Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.