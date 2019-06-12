«Хотел бы укрепить своё наследие»: Нурмагомедов о бое с Порье, реванше с Макгрегором и претендентах на чемпионский титул

Победы над Дастином Порье, Тони Фергюсоном и Жоржем Сен-Пьером помогут Хабибу Нурмагомедову не только укрепить своё наследие, но и стать лучшим бойцом вне зависимости от категории. Об этом заявил сам чемпион UFC в лёгком весе во время пресс-конференции, посвящённой бою с Дастином Порье, который должен состояться 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов также рассказал, интересен ли ему реванш с Конором Макгрегором, а также раскрыл некоторые детали своего контракта с промоушеном.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби состоится долгожданное возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова. В последний раз он порадовал своих фанатов в октябре 2018 года, когда расправился с Конором Макгрегором. Но скандальные события после схватки стоили ему длительной дисквалификации, которая заметно отсрочила дату его следующего поединка.

В связи с тем, что россиянин временно не мог проводить бои, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата ввело временный титул чемпиона в лёгком весе, обладатель которого получал шанс сразиться с Нурмагомедовым. В итоге его завоевал Дастин Порье, взявший верх над Максом Холлоуэем.

Неудивительно, что во время пресс-конференции внимание журналистов было приковано к Нурмагомедову. Представители СМИ поинтересовались у действующего чемпиона, что он думает о будущем сопернике, расспросили о новом контракте с UFC и поинтересовались, почему для Хабиба так важно сразиться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Я не скучаю по боям»

— В последний раз мы видели вас в октагоне достаточно давно. Как поживаете?

— Я стал чуть более популярным. На самом деле, много чего изменилось, в отличие от моего мировоззрения. Иду вперёд, могу сказать, что для меня бой с Порье не станет последним. То, что случилось в октябре — только начало моей карьеры.

— Вы не выступали с октября 2018 года. Соскучились по боям?

— Немножко. Однажды я не дрался два года. У меня было две операции, так что сейчас я тосковал не так, как тогда. Но я всё ещё голоден. Были времена, когда после побед я чувствовал, что радуюсь всё меньше. Но не сомневайтесь, мне всё это по-прежнему нравится. Это всё, что я делаю в жизни. Но честно скажу, я не скучаю по боям.

— Турнир UFC 242 — огромное событие для ОАЭ. Насколько вам важно победить именно здесь?

— ММА очень популярны в ОАЭ. Понял это, когда приезжал сюда. Просто не мог спокойно пройти по улицам. Примерно также меня принимают в Дагестане. Учитывая отношение к смешанным единоборствам, не удивлён, что UFC решил организовать турнир именно здесь.

— Что для вас значит бой в Абу-Даби?

— Это будет большое и очень важное шоу. С удовольствием подерусь здесь. Лично для меня самое важное, что мой отец наконец-то сможет поддержать меня. Из-за проблем с визой он не может приезжать в США, но в ОАЭ не должно быть проблем. Все билеты уже проданы. Это будет важный турнир для меня, семьи и команды. С нетерпением жду этот бой.

— Почему поддержка отца играет для вас такое значение?

— Это очень важно для меня. В последний раз отец был в моём углу в 2011 году, не был рядом во время моих выступлений в UFC. Думаю, вместе с тренером Хавьером Мендесом они составят отличную связку. Это будет классное смешение стилей. Посмотрим, как всё выйдет.

— Насколько остро для вас стоит проблема смены климата?

— Возможно, мне нужен один месяц на адаптацию. Надо поговорить с отцом. Наверное, мы приедем в Абу-Даби за месяц до боя и будем тренироваться там.

— Недавно вы подписали новый контракт с UFC, в котором были определённые условия по поводу ваших партнёров по команде — Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Был ли там пункт, согласно которому они бы получили возможность выступить в Абу-Даби?

— Подписание нового контракта потребовало определённых компромиссов как с моей стороны, так и со стороны UFC. Когда меня спросили, собираюсь ли я драться в Абу-Даби, я сказал, что сделаю это, только если мои братья получат место в карде. Мы совершим наши возвращения, когда истечёт срок наших дисквалификаций. Руководство промоушена, включая Дану Уайта, сделало всё возможное, чтобы я мог выступить на этом турнире.

— Сожалеете о тех событиях, что произошли после поединка с Макгрегором?

— Не совсем понял вопрос. Нет, ни о чём не жалею. Просто иногда приходится действовать в зависимости от ситуации. Если бы у меня была ещё одна возможность, я поступил бы так же.

— Возможен ли реванш с Конором?

— За последние три года он лишь раз взял верх, да и то в любительском боксе. В октябре 2018-го мы уже встречались с ним. Тогда он сдался, умолял, чтобы я его отпустил, а сейчас говорит об ответном поединке. На очереди Фергюсон. Нас интересуют те, у кого есть победные серии. Если их нет, то нам не о чем говорить. Сейчас я сфокусирован на 7 сентября.

— Можете подробнее рассказать о пункте в контракте, согласно которому вы обязательно сразитесь с Жоржем Сен-Пьером?

— Честно говоря, не знаю, собирается ли он возобновлять карьеру. Я хочу укрепить своё наследие — победить Порье, Фергюсона и Сен-Пьера. Только после этого я стану первым номером рейтинга Pound for pound (вне зависимости от весовой категории. — RT). Это моя цель.

— Многие говорят о том, что в будущем вы можете встретиться с Сен-Пьером и Фергюсоном. Но не планируете ли вы перейти в полусредний вес?

— Я бы хотел остаться здесь. Если в UFC появится дивизион до 160—165 фунтов, то я подумаю. Не знаю, почему вы вообще спрашиваете. Посмотрите на Камару Усмана (чемпион UFC в полусреднем весе. — RT), он просто огромен, а я не самый большой даже в своей категории. Кроме того, сейчас лёгкий вес — самый конкурентный в UFC.

— На последнем шоу Тони Фергюсон взял верх над Дональдом Серроне, после чего заявил, что хочет встретиться с вами. Что вы думаете об этом?

— Фергюсон заслуживает титульный бой. Не понимаю, почему он отказался от встречи с Холлоуэем за временный пояс. Но не хочу недооценивать Дастина. Он очень серьёзный вызов для меня. Сейчас я сосредоточусь на нём, а потом уже буду думать об остальных соперниках.

— Вы провели свой последний поединок в октябре 2018 года. Насколько часто собираетесь драться в будущем?

— Хотел бы ещё раз выйти в октагон в конце 2019 года, потом взять несколько месяцев отдыха. После боя с Дастином у меня будет перерыв около месяца. Потом начну готовиться к следующей схватке.

— Многие считают, что ваш будет с Порье будет конкурентным. Чем опасен ваш соперник?

— У него огромный опыт — более 20 боёв в UFC. Уважаю его как человека и бойца. В частности, в последней схватке меня впечатлили его навыки в боксе. За свою карьеру он взял верх над большим количеством крепких оппонентов, выиграл у Холлоуэя, многих экс-чемпионов. Поединок обещает быть громким. Но для меня ничего не изменилось. Вижу цель и собираюсь идти вперёд.

— В преддверии ваших боёв много внимания уделяется вашим борцовским навыком. Но при этом вы сами заявили, что собираетесь провести часть поединка с Дастином в стойке. Вы пытаетесь что-то доказать этим?

— Безусловно, я буду драться и в стойке, ведь это часть ММА. Мой бокс не так уж и плох. В моей любительской и профессиональной карьере я неоднократно действовал в подобной манере и не помню, чтобы кто-то меня доставал. Я уже пробовал себя с лучшими ударниками в спорте — Эдсоном Барбозой, Майклом Джонсоном, к их числу можно отнести и Дастина. Уважаю Порье, но 7 сентября должен сделать свою работу.

— Обстановка вокруг вашего поединка с Порье разительно отличается от того, что происходило перед боем с Конором — треш-ток, провокации…

— Для меня ничего не изменилось. Присутствует треш-ток в ходе раскрутки или нет — для меня важно выйти в октагон и показать, чего я стою, не отвечать на провокации. В конце концов, оскорбляют они меня или нет, однажды клетка закроется, и мы решим все вопросы один на один.

— Помимо этого, чувствуете какую-либо разницу?

— Мне нужно искать мотивацию, это не то же самое, что было с Макгрегором. Однако это моя вторая защита, а мне необходимо продолжать работать ради своего наследия. В этот раз мой соперник — Дастин. Готовясь к этой битве, я понимаю, что мне предстоит самый сложный бой в моей карьере.

— Хотите выступить на турнире в России?

— Конечно, но UFC не проводит номерные шоу в стране. Я боец уровня PPV и не могу драться на обычных турнирах. Наверное, я не тот человек, которого нужно спрашивать об этом. Лучше задать этот вопрос Уайту. В Москве и Абу-Даби одинаковый часовой пояс. Не стоит исключать, что я могу выступить в России в будущем.