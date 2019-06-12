Нурмагомедов объяснил, почему он хочет провести бой с Сен-Пьером
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«Честно говоря, не знаю, собирается ли он возвращаться. Я хотел бы укрепить своё наследие. Хотел бы победить Дастина, Фергюсона и Сен-Пьера. Только после этого я стану первым номером рейтинга pound-for-pound. Это моя цель», — заявил Нурмагомедов.
Сен-Пьер, выступавший в UFC с 2004 года, завершил профессиональную карьеру в феврале 2019 года.
4 июня стало известно, что Нурмагомедов продлил контракт с UFC.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки.