Нурмагомедов объяснил, почему он хочет провести бой с Сен-Пьером

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пункт в новом контракте с организацией о возможности проведения поединка с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов объяснил, почему он хочет провести бой с Сен-Пьером
  • @ufc
  • Twitter

«Честно говоря, не знаю, собирается ли он возвращаться. Я хотел бы укрепить своё наследие. Хотел бы победить Дастина, Фергюсона и Сен-Пьера. Только после этого я стану первым номером рейтинга pound-for-pound. Это моя цель», — заявил Нурмагомедов.

Сен-Пьер, выступавший в UFC с 2004 года, завершил профессиональную карьеру в феврале 2019 года.

4 июня стало известно, что Нурмагомедов продлил контракт с UFC.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить