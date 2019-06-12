Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки
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«Хотел бы подраться в конце года, потом взять несколько месяцев отдыха. После боя с Дастином у меня будет около месяца перерыва. Потом начну готовиться к следующему бою», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Дастином Порье.
Россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошёл 6 октября 2018 года.
Ранее Нурмагомедов признался, что не скучал по боям.