Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько часто он планирует проводить поединки после отбытия дисквалификации.

«Хотел бы подраться в конце года, потом взять несколько месяцев отдыха. После боя с Дастином у меня будет около месяца перерыва. Потом начну готовиться к следующему бою», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Дастином Порье.

Россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошёл 6 октября 2018 года.

Ранее Нурмагомедов признался, что не скучал по боям.