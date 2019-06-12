Нурмагомедов признался, что не скучал по боям

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время своей дисквалификации не скучал по поединкам.
Нурмагомедов признался, что не скучал по боям
  • AFP

«Были времена, когда после побед я чувствовал, что радуюсь всё меньше. Но не сомневайтесь. Мне всё это нравится. Это всё, что я делаю в жизни. Но честно скажу, я не скучаю по боям», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Дастином Порье.

Россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошёл 6 октября 2018 года.

Ранее Нурмагомедова рассказал, сожалеет ли он о потасовке после боя с Макгрегором.

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