Нурмагомедов рассказал, сожалеет ли о потасовке после боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос сожалеет ли он об инциденте после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Нет, я не жалею. Просто иногда приходится действовать в зависимости от ситуации. Если бы у меня была ещё одна возможность, я поступил бы так же. Ни о чём не жалею», — заявил Нурмагомедов.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя возникла потасовка как в октагоне, так и в зрительном зале. За этот инцидент россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

Ранее сообщалось, что все билеты на бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби проданы.