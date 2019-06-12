Нурмагомедов рассказал, сожалеет ли о потасовке после боя с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос сожалеет ли он об инциденте после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов рассказал, сожалеет ли о потасовке после боя с Макгрегором
  • Reuters

«Нет, я не жалею. Просто иногда приходится действовать в зависимости от ситуации. Если бы у меня была ещё одна возможность, я поступил бы так же. Ни о чём не жалею», — заявил Нурмагомедов.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя возникла потасовка как в октагоне, так и в зрительном зале. За этот инцидент россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

Ранее сообщалось, что все билеты на бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби проданы.

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