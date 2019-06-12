Нурмагомедов не исключил, что может провести бой в России

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не исключил вероятности проведения поединка на родине.

«Конечно, но UFC не организовывает PPV в России. Я боец уровня PPV и не могу драться на обычных турнирах. Наверное, я не тот человек, которого нужно спрашивать об этом. Лучше спросить Уайта. В Москве и Абу-Даби одинаковый часовой пояс. Возможно, там и состоится PPV. Никто не отменяет возможности того, что я могу выступить в России», — заявил Нурмагомедов.

В России уже прошло два турнира UFC — в Москве и Санкт-Петербурге. Третий турнир пройдёт также в столице.

Ранее Нурмагомедов отметил важность присутствия отца в его углу во время боя с Порье.