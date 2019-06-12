Нурмагомедов отметил важность присутствия отца в его углу во время боя с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал насколко для него будет важно присутствие отца Абдулманапа Нурмагомедова в его углу во время поединка с американцем Дастином Порье.

«В последний раз он был в моём углу в 2011 году. Это очень важно для меня. Он не был рядом в боях в UFC. Наверное, мы приедем в Абу-Даби за месяц до боя и будет тренировать там. Думаю, вместо с Хавьером Мендесом они составят отличную связку. Это будет классное смешение стилей. Посмотрим, как всё выйдет », — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Дастином Порье.

Бой Нурмагомедов — Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для россиянина это будет вторая защита принадлежащего ему титула.

Ранее Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с Конором Макгрегором.