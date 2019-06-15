«Это будет прощальный тур»: как в мире смешанных единоборств отреагировали на решение Емельяненко продолжить карьеру

Решение Фёдора Емельяненко продолжить выступать в смешанных единоборствах и подписать контракт с Bellator не стало неожиданным. Об этом заявил промоутер Вадим Филькенштейн. Боец Александр Шлеменко предположил, что спортсмен хочет взять реванш в поединке с Райаном Бейдером. В свою очередь, российский борец Сергей Харитонов заявил, что не хотел бы встретиться с Емельяненко на ринге.

Новость о том, что Фёдор Емельяненко возобновляет карьеру и подписал новый контракт с Bellator, затмила собой даже итоги последних поединков в смешанных единоборствах. 42-летний россиянин принял решение продолжать выступления, причём на достаточно высоком уровне. Глава Bellator Скотт Кокер назвал грядущие бои Емельяненко прощальной гастролью и пообещал, что болельщикам будет интересно за ней наблюдать.

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«Это будет прощальный тур Фёдора Емельяненко. Мы планируем взять его с собой во многие страны и города. Туда, где его не видели уже долгое время или где вовсе никогда не имели такой возможности. Вам понравится, когда мы раскроем детали наших планов», — сказал Кокер ESPN после подписания контракта.

Экс-промоутер Емельяненко Вадим Филькенштейн рассказал, что не удивился решению своего бывшего клиента продолжать карьеру. Он отметил, что решающим фактором в этом вопросе могли стать деньги.

«Наверное, это было не такое уж неожиданное решение, потому что, когда человек хочет заканчивать карьеру, он её заканчивает. А если думает, сомневается… В любом случае это его решение. Не знаю, что стало причиной, это лучше спросить у самого Фёдора. Но на самом деле деньги тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это важный фактор, особенно для таких ветеранов, как он. Думаю, его соперником мог бы стать кто-то из его ровесников, из его поколения», — сказал Филькенштейн «Спорт-Экспрессу».

Борец Сергей Харитонов, выступающий, как и Емельяненко, в тяжёлой весовой категории, поздравил его с возвращением, но при этом заявил, что не хотел бы встретиться с Последним Императором на одном ринге.

«Молодец! Только вперёд и ни шагу назад. Сам я не хочу драться с Фёдором, но если нас в Bellator сведут, то мне придётся с ним выступать. Мне это не нужно, я не хочу с ним драться. Но мы оба выступаем в Bellator, и, если глава организации Скотт Кокер скажет мне, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться», — цитирует спортсмена ТАСС.

Российский спортсмен Александр Шлеменко предполагает, что Емельяненко решил остаться в смешанных единоборствах ради возможного реванша с Райаном Бейдером, которому проиграл в январе этого года на 35-й секунде в финале Гран-при Bellator.

«Если он в себе чувствует силы, то почему нет? Глупо было бы заканчивать сейчас в его статусе. Нам всем бы хотелось, чтобы он побеждал, но для этого нужно выдерживать нагрузку: ему 42 года. Если Фёдор хорошо себя чувствует, то почему не нужно было подписывать контракт? Да, он проиграл Райану Бейдеру, но это был финал, а до этого он два боя выиграл. Давайте не будем забывать об этом. В финале могло случиться всё что угодно. Бой закончился быстро, это могла быть вообще случайность. Может, Емельяненко хочет реванша с Бейдером. Если будет реванш, то кончится он точно по-другому. Фёдор будет более мотивирован и собран, Бейдеру будет сложнее. Уверен, что если будет такой вариант, то Фёдор точно согласится, подготовится настолько хорошо, насколько можно, и исправит ошибки», — считает Шлеменко.

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Ещё один российский борец, Виталий Минаков, удивился, что Емельяненко не закончил карьеру сразу после поражения Бейдеру, но уважительно отозвался о его решении вновь выйти на ринг.

«Ничего плохого в этом решении нет. Если он продолжает, значит, чувствует в себе силы ещё на какое-то количество боёв. Считаю, что это личное дело каждого спортсмена. В спорте бывают взлёты и падения. В последнее время у Фёдора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор. Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем», — сказал Минаков.

Спортсмен добавил, что Емельяненко вряд ли удастся обвинить в подборе слабых соперников для красивого завершения карьеры, поскольку таких в тяжёлой весовой категории просто нет.

«Любой хочет закрыть поражение, если оно есть, а будет ли соперник слабым… никто не будет искать такого. Понятие «слабый соперник» в тяжёлом дивизионе спорное. Там слабых бойцов нет, всё относительно. У каждого своё понимание этого понятия, но их практически не бывает: кто-то менее обученный и более мощный, кто-то больше борется, кто-то более универсальный», — заключил Минаков.