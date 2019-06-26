Харланов заявил, что промоушен Bare Knuckle FC хочет пригласить Александра Емельяненко

Глава Gagarin Sports Management Артём Харланов рассказал, что промоушен Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях, хочет пригласить к себе российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

«Мы общались с Александром Емельяненко по данному вопросу. Есть интерес со стороны Bare Knuckle, есть интерес со стороны Александра. Скоро вернёмся к этой теме», — цитирует Харланова Sport24.

По его словам, спортсмену надо разобраться с визой, если стороны смогут договориться, то Емельяненко станет бойцом Bare Knuckle FC. Глава Gagarin Sports Management добавил, что россиянину предложили очень хорошие деньги, а также прокомментировал слова Сергея Харитонова о гепатите Емельяненко.

«Я лично видел документы и справки из Москвы, которые говорят о том, что Емельяненко полностью здоров», — сказал Харланов.

Ранее Артём Лобов победил Пола Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6.