Месть российского ирландца: Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи. Бой продлился все пять раундов и по единогласному судейскому решению завершился победой российского ирландца со счётом 48:47. В преддверии схватки американец вёл себя неуважительно, а на пресс-конференции плюнул сопернику в лицо.

В американской Тампе в рамках турнира Bare Knuckle FC 6 Артём Лобов встретился с Полом Малиньяджи. Задолго до начала поединка отношения между оппонентами накалились до предела, что привело к целой серии конфликтных ситуаций, причём в качестве агрессора зачастую выступал бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях.

Вражда между Малиньяджи и Лобовым началась в 2017 году. Тогда соратник Лобова Конор Макгрегор готовился к своему бою с Флойдом Мейвезером — младшим, а Пол выступал в качестве его спарринг-партнёра. Причиной разлада между спортсменами стало появившееся в сети видео с тренировки, на котором экс-чемпион UFC в двух весовых категориях не только доминировал над американцем, но и неоднократно отправлял его на настил.

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Узнав о публикации видео, Малиньяджи устроил скандал и покинул лагерь Макгрегора, затаив злобу на бывшего работодателя. На протяжении последних двух лет он постоянно оскорблял ирландца в прессе и не оставлял попыток организовать с ним бой, однако Конор предпочёл вернуться в UFC. Тогда Малиньяджи сменил тактику и переключил внимание на близких друзей врага.

Отличный шанс отомстить Макгрегору представился после того, как партнёр ирландца по команде подписал контракт с промоушеном по боксу без перчаток Bare Knuckle FC. Поначалу Пол предложил Конору сразиться по правилам данного боевого искусства, но, вновь не дождавшись ответа, бросил вызов Артёму. Тот всегда отличался бесстрашием и не раздумывая согласился на поединок в восьмиугольном ринге.

Противостояние между двумя атлетами с ходу приобрело ожесточённый характер. Сначала они чуть не подрались в тренировочном зале в преддверии турнира Bare Knuckle FC 5, в главном бою которого Лобов встречался с ещё одним экс-бойцом UFC — Джейсоном Найтом. Поначалу атлеты упражнялись в острословии, а затем Пол отвесил Артёму пощёчину. Потасовки удалось избежать лишь потому, что на место событий подоспела охрана.

С тех пор градус напряжения лишь повышался. Бойцы не стеснялись в выражениях, а апогеем стала одна из пресс-конференций в мае: Малиньяджи сначала долго провоцировал и оскорблял Лобова, а затем попытался ударить его микрофоном, но промахнулся. Во время традиционной дуэли взглядов Пол вновь пересёк черту, плюнув в лицо будущему противнику.

Впоследствии он признался, что не жалеет о содеянном, и добавил, что плюнул бы и в лицо матери Лобова. Артём же пообещал наказать соперника за оскорбительное поведение и «пробить пару дырок в его голове».

Несмотря на всю агрессию и ненависть со стороны визави, в преддверии схватки Лобов был предельно сосредоточен и всем видом показывал, что Малиньяджи не удалось залезть к нему в голову. В ринге он держался спокойно и собранно, в то время как американец явно нервничал. И это объяснимо — ведь экс-чемпиону мира по боксу в двух весовых категориях было что терять. Долгое время он унижал своего оппонента и обещал уничтожить того, однако теперь ему было необходимо подтвердить слова делом.

С первых секунд стало ясно, что сделать это будет непросто. Лобов с ходу занял центр ринга и принялся обстреливать противника мощными, размашистыми ударами с обеих рук, в то время как Малиньяджи предпочёл работать от обороны. Американец выбрасывал джеб и сразу уходил с линии огня, уделяя много времени атакам по корпусу.

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Первый раунд не запомнился яркими попаданиями, но уже во втором на лице обоих спортсменов появились рассечения, что в порядке вещей для данного вида спорта. При этом невооружённым глазом было видно преимущество Лобова в силе. Российский ирландец смотрелся значительно мощнее своего оппонента, и это было отлично заметно в клинче. Артём быстро сокращал дистанцию, пробивал пару хуков, после чего «вязал» Пола.

С третьего раунда Малиньяджи начал сдавать и уже не был таким быстрым. Лобову всё чаще удавалось нащупывать челюсть соперника, а один из самых ярких эпизодов произошёл за 30 секунд до гонга. Артём вновь рванул вперёд и пробил свой фирменный левый прямой. Удар оказался настолько сильным и точным, что противник с трудом устоял на ногах. Примечательно, что незадолго до этого сам россиянин оказался на настиле — потерял равновесие.

Самым зрелищным стал четвёртый отрезок боя. Артём почувствовал, что пришло время додавить соперника и с самого старта раунда включил максимальные обороты. Несмотря на пропущенный хук слева, он разразился целой серией и запер Малиньяджи в углу, после чего провёл несколько ударов в клинче. Американец попытался отплатить тем же, но в этот вечер ему не хватало изобретательности.

Концовка вряд ли оправдала ожидания любителей кровопролитных битв, привычных для Bare Knuckle. Несмотря на всю браваду, Малиньяджи не стал устраивать полноценный размен и большую часть двухминутки провёл в попытках убежать от Лобова. Он практически не нападал, чем подпортил впечатление о своём выступлении. Артём же чередовал массивные удары по корпусу и с попаданиями в голову, не ослабляя хватку до последних секунд. К неожиданности многих, после гонга спортсмены пожали друг другу руки и обнялись.

Пяти раундов оказалось недостаточно, чтобы выявить победителя, поэтому решение зависело от судей. Те единогласно отдали предпочтение Лобову — 48:47. Малиньяджи выглядел удивлённым, но тем не менее поздравил оппонента, который выиграл свой второй поединок подряд и подтвердил статус одной из главных звёзд промоушена. Достаточно отметить, что ранее ни один боец не возглавлял два турнира Bare Knuckle FC подряд.

После боя Лобов вёл себя предельно уважительно: поблагодарил Малиньяджи за храбрость и рассказал о своих будущих планах.

«Я стану первым ирландским чемпионом мира по боксу без перчаток. Бой получился очень эмоциональным и был действительно похож на настоящий бокс, ведь клинчей практически не было. Есть люди, которые много говорят, но потом пропадают. Пол поступил иначе. Уважаю его за то, что он всё же вышел в ринг и подрался со мной», — заявил Лобов.