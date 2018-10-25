«Пожертвую гонорар детским домам»: спарринг-партнёр Макгрегора согласился провести поединок с Тухуговым в Грозном

Боец ММА Артём Лобов выразил готовность провести бой с Зубайрой Тухуговым в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил спортсменам устроить поединок в республике в том случае, если член команды Хабиба Нурмагомедова будет дисквалифицирован. Итоговое заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором будет принято решение о наказании для чемпиона UFC и его команды, перенесено на 10 декабря.

Боец MMA Артём Лобов ответил на приглашение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова провести бой с временно дисквалифицированным россиянином Зубайрой Тухуговым в Грозном. В своём видеообращении, опубликованном на странице в Instagram, он поблагодарил главу региона за проявленный интерес и добавил, что с удовольствием побывает у него в гостях.

«Я вижу, как вы поддерживаете спортсменов. Большое вам за это спасибо. Если Зубайру уволят, буду рад принять ваше предложение. Скажу больше: все деньги, полученные за бой, где бы он ни состоялся, я пожертвую детским домам», — заявил спортсмен.

Ранее Лобов поставил ультиматум UFC, заявив, что готов прекратить сотрудничество с организацией в том случае, если Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) примет решение о дисквалификации Тухугова.

«Если они его уволят, я тоже уйду. Готов провести поединок под эгидой любой организации, которую он выберет. Но наша встреча должна состояться в октагоне. Хочу выйти с ним один на один, посмотреть ему в глаза. Мои умения против его умений. Моё сердце против его сердца. Мне необходимо лично убедиться в том, на что он способен», — заявил Лобов в интервью ESPN.

Вскоре на это заявление отреагировал Кадыров. Глава Чечни похвалил решительность спортсмена и предложил провести его встречу с Тухуговым под эгидой спортивного клуба «Ахмат».

«Мы приветствуем дерзкие заявления. Это нам по духу и по нраву. Если будет принято отрицательное решение и поединок Тухугова и Лобова станет невозможен в рамках UFC — добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму, если, конечно, с его стороны это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику», — отметил политик в ответном видеообращении.

Ранее Кадыров раскритиковал Тухугова за «оплеуху, отвешенную Конору», и призвал встречать соперников настоящими спортивными ударами. Боец поблагодарил главу Чечни за совет и пообещал в следующий раз дать визави достойный отпор.

Отменённый бой

Поединок между Тухуговым и Лобовым должен был состояться 27 октября. Член команды Макгрегора планировал призвать Тухугова к ответу в октагоне за некорректное поведение его спарринг-партнёра Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, долгое время проживающего в Ирландии, чемпион UFC в лёгком весе спровоцировал конфликт между командами, оскорбив его близкого друга Конора Макгрегора.

Однако после титульного боя Тухугов принял участие в потасовке, которая началась сразу после победы Нурмагомедова над Макгрегором. Он запрыгнул в клетку и напал на потерпевшего поражение ирландца. Изначально глава промоушена Дана Уайт заявил, что все участники драки должны быть отстранены от соревнований, проводимых под эгидой организации. Затем расследование инцидента поручили NSAC, но итоговое заседание комиссии перенесли на 10 декабря.

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В результате заявленный поединок откладывается на неопределённый срок, а следующим соперником Лобова станет американец Майкл Джонсон. Бой состоится в рамках шоу UFC Fight Nights непосредственно перед главной встречей вечера между швейцарцем Волканом Оздемиром и представителем США Энтони Смитом.

Разбирательство

Что касается главных действующий лиц инцидента — Нурмагомедова и Макгрегора, — их дальнейшая судьба также решится в начале декабря. По итогам первого заседания NSAC оба бойца продолжают отбывать дисквалификацию и не имеют права принимать участие в соревнованиях, проводимых UFC. Тем не менее россиянину выплатили половину гонорара за бой с ирландцем. Остальная часть суммы останется замороженной до завершения расследования.

Глава комиссии Боб Беннетт заявил, что ответственность за происшедшее несут не только спортсмены, но и их менеджеры. В частности, он обвинил Али Абдельазиза и Ади Аттара в том, что они не смогли предотвратить стычки между соперниками, которые начались ещё на церемонии взвешивания, предшествующей поединку.

«Вы должны знать, что NSAC своевременно попросила обоих менеджеров предотвратить любые проблемы, которые могли создать Нурмагомедов и Макгрегор до или после поединка. Я лично говорил им об этом. Однако они не сумели вовремя настоять на профессиональном поведении своих подопечных. К сожалению, их бездействие привело к тому, что мы находимся в таком неприятном положении», — цитирует Беннетта MMAJunkie.

Его позицию поддержал и председатель комиссии Энтони Марнелл. По его словам, при расследовании обстоятельств драки нужно учитывать и поведение остальных членов команд Нурмагомедова и Макгрегора.