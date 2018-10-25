Кадыров предложил Лобову провести поединок с Тухуговым в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля Артёму Лобову по поводу поединка с россиянином Зубайрой Тухуговым.

«Мы приветствуем дерзкие заявления. Это нам по духу и по нраву. Если получится так, что будет принято отрицательное решение и поединок Тухугова и Лобова станет невозможен в рамках UFC, добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств», — сказал Кадыров на видео в своём Instagram.

Он также заявил о готовности организовать бой на самом высоком уровне.

«Мы гарантируем достойный гонорар Артёму. Предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» в Грозном, если, конечно, со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не разговоры на публику, как это стало модно в наше время», — добавил Кадыров.

Тухугов принял участие в беспорядках после боя за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В связи с этим был отменён бой Тухугова с Лобовым, который был запланирован на 27 октября в Канаде. Также организация рассматривает возможность увольнения россиянина.

Ранее Тухугов поблагодарил Кадырова за поддержку.