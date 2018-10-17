Боец UFC Тухугов поблагодарил Кадырова за поддержку
- РИА Новости
«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы ещё покажем им, насколько мы хлёсткие», — написал боец.
Ранее Кадыров прокомментировал действия Тухугова после поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
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Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цун) и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат @za_kadyrov_95 мы ещё покажем им насколько мы хлесткие☝️☝️☝️ #кадыров#чечня#россия#заКадырова #ахматсила#зубайр#тухугов