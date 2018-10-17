Боец UFC Тухугов поблагодарил Кадырова за поддержку

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы ещё покажем им, насколько мы хлёсткие», — написал боец.

Ранее Кадыров прокомментировал действия Тухугова после поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.