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Боец UFC Тухугов поблагодарил Кадырова за поддержку

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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.
Боец UFC Тухугов поблагодарил Кадырова за поддержку
  • РИА Новости

«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы ещё покажем им, насколько мы хлёсткие», — написал боец.

Ранее Кадыров прокомментировал действия Тухугова после поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

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Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цун) и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат @za_kadyrov_95 мы ещё покажем им насколько мы хлесткие☝️☝️☝️ #кадыров#чечня#россия#заКадырова #ахматсила#зубайр#тухугов

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

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