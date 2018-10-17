«Хабиб — прекрасный человек, у нас хорошие отношения»: UFC продолжит сотрудничество с Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт заявил, что конфликт с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым полностью исчерпан. Это может означать, что один из участников потасовки после боя с Конором Макгрегором, спарринг-партнёр россиянина Зубайра Тухугов, также останется в промоушене. Ранее UFC пригрозило разорвать с бойцом контракт после инцидента, однако Нурмагомедов в этом случае пообещал уйти вместе с ним.

Несмотря на то, что атлетическая комиссия штата Невада (NASC) ещё не вынесла окончательного решения по поводу потасовки, произошедшей после титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, глава UFC Дана Уайт заявил, что россиянин остаётся в промоушене.

«Всё в порядке, вскоре мы решим все проблемы. Очевидно, что Хабиб немного расстроен и взвинчен после эмоционального боя с Конором. Но в конце концов, он — прекрасный человек, и у нас всегда были хорошие отношения», — приводит слова функционера TMZ.

Сразу после победы над ирландцем Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с организацией в том случае, если её руководство прекратит сотрудничество с Зубайрой Тухуговым, также замешанным в драке с командой ирландца. В связи с этим ответ Уайта, возможно, означает, что чеченский боец не понесёт чересчур сурового наказания. Однако глава UFC разочаровал поклонников россиянина, отметив что будущее бойца по-прежнему остаётся неопределённым.

Несмотря на то, что Хабиб действительно находится в хороших отношениях с UFC, поединок с Макгрегором продемонстрировал, что его команда далеко не всегда остаётся довольна условиями, предоставленными промоушеном. Так, отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов выразил мнение, что гонорар за бой с ирландцем был значительно занижен.

«Считаю, что они дают нам мало денег, потому что Конор получил за поединок в три раза больше. Если состоится ответная встреча, то Хабибу должны заплатить в пять раз больше, чем сопернику. Мой сын уничтожил его, заставив сдаться», — цитируют специалиста РИА Новости.

После примирения Нурмагомедова и UFC вновь начались разговоры о необходимости проведения реванша между ним и Макгрегором. Одним из тех, кто поддержал эту идею, стал российский боксёр Денис Лебедев. Он отметил не только спортивную составляющую поединка за титул, но и коммерческий успех поединка.

«Всё развивается по удачному сценарию: бой прошёл, результат зафиксирован. Индустрия должна быть удовлетворена финансовыми показателями. Болельщики остались недовольны, спортсмены тоже не всё высказали друг другу. А что ещё нужно?» — поделился своим мнением боксёр в интервью «Известиям».

Однако в команде Хабиба по этому поводу настроены менее оптимистично.

«Какой смысл Конору выходить против моего сына, не проведя два или три боя? Пусть сначала покажет, на что он готов, хотя бы против таких бойцов, как Ислам Махачев или Тони Фергюсон», — добавил Нурмагомедов-старший.

Ранее дядя спортсмена Алекс Нурмагомедов заявил, что Хабиб не планирует вновь встречаться с Макгрегором на ринге, так как «он ему больше не интересен». Кроме того, он рассказал, что команда ирландца предлагала за ответный поединок $15 млн, однако и это не повлияло на решение бойца.

Эту информацию опроверг Уайт, на своей странице в социальных сетях назвав её «чушью». Публикацию прокомментировал и боец, согласившись с мнением главы UFC.

«Всё вышло из-под контроля. Слишком много ложных новостей», — добавил Хабиб.

Тем временем сам Нурмагомедов, а также его команда продолжают намекать на то, что предпочтительным продолжением его карьеры для них стала бы встреча с боксёром Флойдом Мейвезером.

На своей странице в Instagram Хабиб опубликовал мультипликационный ролик, в котором его герой расправляется сразу с несколькими противниками, включая американца.

Несмотря на то, что многие специалисты скептически относятся к поединку между боксёром и бойцом смешанных единоборств, Нурмагомедов-старший выразил уверенность, что у его сына будет шанс победить Мейвезера, если на подготовку к встречу выделят полгода.

Также по теме «Готовьте чековые книжки»: как Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова Непобеждённый американский боксёр и экс-чемпион мира Флойд Мейвезер ответил на предложение российского бойца смешанных единоборств...

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучшие специалисты в мире бокса Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон. Однако сейчас говорить об этом бое преждевременно, пока идёт разбирательство в Неваде», — приводит слова отца Хабиба ТАСС.

Тем не менее на поединок с Мейвезером претендует не только Нурмагомедов. Боксёр Сауль Альварес, потерпевший от него поражение в 2013 году, бросил своеобразный вызов 41-летнему американцу, заявив, что тот сначала должен встретиться с ним, если планирует вернуться в бокс.

«Я не думаю, что Флойд захочет рисковать и выходить драться со мной во второй раз. Для него это было бы тяжело, и я знаю, что он не будет этого делать», — цитирует Альвареса Sky Sports.