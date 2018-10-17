Глава UFC прокомментировал слухи о предложении Нурмагомедову $15 млн за реванш с Макгрегором
- Reuters
«Эта история — чушь №1», — написал Уайт в своём Instagram, поместив фотографию одного из информационных порталов с такой новостью.
Хабиб Нурмагомедов также прокомментировал эту новость под записью главы UFC.
«Всё выходит из-под контроля. В новостях слишком много чуши», — написал Нурмагомедов.
Ранее Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его возможном уходе из организации.