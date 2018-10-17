Дана Уайт: Нурмагомедов остаётся в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и возможном уходе из организации.

«Всё в порядке. У нас с Хабибом хорошие отношения. Не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом ещё не говорили. Позвольте парню насладиться победой над Конором Макгрегором, а потом решим этот вопрос. Хабиб остаётся в UFC», — цитирует Уайта TMZ.

Он также поделился мнением о будущем российского бойца Зубайры Тухугова, который получил дисквалификацию после боя Нурмагомедов — Макгрегор из-за участия в беспорядках.

«Я пока не знаю, что будет с Тухуговым», — заявил Уайт.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, заявил, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором они с сыном хотели бы получить значительно больший гонорар.