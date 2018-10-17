Отец Нурмагомедова: мы хотим, чтобы нам платили в пять раз больше, чем Макгрегору
«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали (Конору) в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.
Гарантированный гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором составил $2 млн, в то время как обязательная выплата ирландцу составила $3 млн. Эти суммы не включают в себя процент от дохода за трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от $15 млн за реванш с Макгрегором.