Отец Нурмагомедова: мы хотим, чтобы нам платили в пять раз больше, чем Макгрегору

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором они с сыном хотели бы получить значительно больший гонорар.

«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали (Конору) в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Гарантированный гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором составил $2 млн, в то время как обязательная выплата ирландцу составила $3 млн. Эти суммы не включают в себя процент от дохода за трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от $15 млн за реванш с Макгрегором.