Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
- Reuters
Об этом рассказал дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов.
«Реванш неинтересен Хабибу. Он не будет драться с Макгрегором ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему $15 млн, если он согласится. Но Хабиб ответил отказом», — приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Макгрегор должен встать в очередь и провести поединки с другими соперниками. Он также рассказал, с кем желает встретиться в октагоне его племянник.
«Хабиб хочет биться с Тони Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — заявил Алекс Нурмагомедов.
Российский боец 6 октября защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором. Нурмагомедов провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого ирландец сдался.
После этого Макгрегор заявил о намерении провести реванш.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова и боксёра Флойда Мейвезера.