Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от $15 млн за реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
  • Reuters

Об этом рассказал дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов.

«Реванш неинтересен Хабибу. Он не будет драться с Макгрегором ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему $15 млн, если он согласится. Но Хабиб ответил отказом», — приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Макгрегор должен встать в очередь и провести поединки с другими соперниками. Он также рассказал, с кем желает встретиться в октагоне его племянник.

«Хабиб хочет биться с Тони Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — заявил Алекс Нурмагомедов.

Российский боец 6 октября защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором. Нурмагомедов провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после которого ирландец сдался.

После этого Макгрегор заявил о намерении провести реванш.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова и боксёра Флойда Мейвезера.

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