Цзю о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: шоу должно продолжаться

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном бое чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

«Это шоу, а шоу должно продолжаться. Если этот бой и состоится, то надо понимать, по каким правилам. 12 раундов по правилам бокса — и у Хабиба, как бы я за него ни болел, шансов нет, а в бою по правилам UFС нет шансов у Мейвезера», — приводит слова Цзю ТАСС.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.