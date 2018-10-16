«Готовьте чековые книжки»: как Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова

Непобеждённый американский боксёр и экс-чемпион мира Флойд Мейвезер ответил на предложение российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова организовать бой. Спортсмен из США посоветовал крупнейшим телеканалам «готовить чековые книжки». Между тем профессиональное будущее Хабиба до сих пор остаётся неясным. Глава Bellator весьма холодно воспринял идею перехода российского бойца в его промоушен.

«Сделаем Лас-Вегас снова великим»

Несмотря на то что с момента «поединка века» между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошла уже неделя, любители спорта по всему миру продолжают обсуждать будущее обоих бойцов.

Если ирландец после поражения продолжает отдыхать и настраивается на реванш, то у россиянина возникло сразу несколько вариантов, которые кажутся маловероятными только на первый взгляд.

Так, накануне Хабиб бросил вызов непобеждённому боксёру Флойду Мейвезеру. В прошлом году американец уже встречался с Макгрегором и оказался сильнее. Нурмагомедов, судя по всему, не хочет отставать от принципиального соперника.

«Вперёд, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50:0 против 27:0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему (Мейвезеру. — RT) нет. И я сделал это легко», — говорит спортсмен на видеозаписи, которую опубликовал промоутер Дежуан Блэйк.

Ответа россиянину пришлось ждать около суток. Мейвезер в социальных сетях ещё больше заинтриговал болельщиков.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — написал в своём Instagram Мейвезер-младший.

В бой между американцем и россиянином по-прежнему верится с трудом, но оба спортсмена заставили общественность всерьёз обсуждать возможность такого поединка.

Мейвезер завершил карьеру после победы над Макгрегором, но возвращение 41-летнего боксёра в спорт не кажется чем-то невероятным, тем более на противостоянии с Нурмагомедовым можно будет заработать неплохие деньги.

Однако вопрос, по каким правилам могут встретиться оппоненты, остаётся открытым. Делающий ставку на борьбу Хабиб вряд ли согласится выйти на ринг с боксёром такого уровня, а тот, в свою очередь, наверняка не станет бороться в октагоне.

При этом отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов заявил, что у его сына будут шансы на победу даже по правилам бокса.

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Они у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи. Конечно, шансы есть, но сейчас говорить об этом бое преждевременно из-за разбирательства в Неваде», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

«Мы должны просто наблюдать. Это не связано с Bellator»

Пока болельщики продолжают обсуждать возможную встречу Нурмагомедова и Мейвезера, куда более вероятным вариантом для россиянина видится переход в Bellator. Спортсмен вполне может пойти на такой шаг, если UFC наложит на него слишком серьёзные санкции или исключит из промоушена его друзей, принимавших активное участие в драке после боя с Макгрегором.

В частности, у одного из них уже возникли серьёзные проблемы. Октябрьский поединок Зубайры Тухугова с Артёмом Лобовым был отменён. Вместо уроженца Чечни с другом Конора померится силами американец Майкл Джонсон. Таким образом, UFC сделала ещё один шаг на пути разрыва отношений с Нурмагомедовым.

Однако в Bellator, куда Хабиба активно зазывает известный рэпер 50 Cent, россиянина, кажется, не особенно ждут. Во всяком случае, глава промоушена Скотт Кокер идею перехода не одобрил.

«Вчера Кёртис (Джексон, он же 50 Cent. — RT) позвонил мне и спросил, что будет с Хабибом. Я ответил, что не знаю и что решение примет Атлетическая комиссия штата Невада. Есть очень много вариантов, как будет развиваться эта ситуация. Как бы то ни было, мы должны просто наблюдать. Это не связано с Bellator. Все эти дела касаются только бойца, комиссии и UFC», — приводит слова Скотта Кокера MMAjunkie.

«Реванш вызывает в Коноре огонь»

Мотивировать Нурмагомедова остаться в UFC вполне может реванш с Макгрегором. В понедельник, 15 октября, тренер ирландца Джон Кавана заявил, что его подопечный «горит» идеей такого боя.

Также по теме «Мы оба никогда не проигрывали»: как Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к непобеждённому боксёру Флойду Мейвезеру — младшему с предложением провести...

«Реванш против Нурмагомедова распаляет Конора, что напоминает мне его поведение после поражения от Нэйта Диаса. Тогда внутри Конора также бушевал пожар. Он очень хотел провести реванш. Он тренировался как зверь, чтобы подойти к нему в лучшей форме и победить. Ждёт ли Конор боя с Энтони Петтисом или Тони Фергюсоном? Они отличные бойцы, и я не хочу их оскорбить, но не уверен, что Конор заинтересован в любом другом поединке, кроме как с Хабибом. Думаю, в первом бою мы действовали слишком оборонительно. Макгрегор очень хороший атакующий боец. Однако на этот раз, когда у него были возможности атаковать, он не был тем Конором, который победил Эдди Альвареса. Он не дрался в ММА почти два года. Ранее я говорил, что простой никак не скажется на Коноре, но, если говорить откровенно, он всё-таки повлиял», — цитирует Кавана ESPN.

При этом специалист признался, что Макгрегор хочет вернуться в октагон 16 марта, в канун Дня святого Патрика.

Если нового боя Конора все ждут с огромным интересом, то Хабиба после всех событий в UFC жаждут видеть далеко не все. Например, глава НБА Адам Сильвер посоветовал Дане Уайту сурово наказать всех участников беспорядков.

«Мой единственный совет Дане — думать о здоровье своей организации в перспективе, а не рассчитывать на краткосрочное решение проблем», — заявил Сильвер.

Какое наказание понесёт Хабиб, пока неясно, но его отец и тренер предположил, что UFC наложит на сына не слишком длительную дисквалификацию, зато наложит крупный штраф.

«Мы ждем санкций: я думаю, на срок от четырёх до шести месяцев предварительно его отстранят от боев. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, сын будет оштрафован на $350 тыс. У нас есть менеджмент, юристы, специалисты. Когда вынесут решение, мы обмозгуем его», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Матч».