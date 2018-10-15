Отец Нурмагомедова оценил шансы сына в бою с Мейвезером
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«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Они у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Он также заявил о желании, чтобы в углу его сына были украинский тренер Анатолий Ломаченко и американский боксёр Майк Тайсон.
«Конечно, шансы будут, но сейчас говорить об этом бое преждевременно из-за разбирательства в Неваде», — добавил Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.