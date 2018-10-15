Отец Нурмагомедова оценил шансы сына в бою с Мейвезером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что у его сына есть шансы в бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Они у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он также заявил о желании, чтобы в углу его сына были украинский тренер Анатолий Ломаченко и американский боксёр Майк Тайсон.

«Конечно, шансы будут, но сейчас говорить об этом бое преждевременно из-за разбирательства в Неваде», — добавил Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.