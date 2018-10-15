Отец Нурмагомедова оценил шансы сына в бою с Мейвезером

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что у его сына есть шансы в бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
Отец Нурмагомедова оценил шансы сына в бою с Мейвезером
  • @ufc
  • Twitter

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Они у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он также заявил о желании, чтобы в углу его сына были украинский тренер Анатолий Ломаченко и американский боксёр Майк Тайсон.

«Конечно, шансы будут, но сейчас говорить об этом бое преждевременно из-за разбирательства в Неваде», — добавил Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить