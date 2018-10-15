Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
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- AFP
«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — написал боксёр в своём Instagram.
6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, который ранее уже противостоял Мейвезеру на боксёрском ринге. Тогда поединок закончился победой американца.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил возможность проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер.