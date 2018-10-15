Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер отреагировал на вызов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — написал боксёр в своём Instagram.

6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, который ранее уже противостоял Мейвезеру на боксёрском ринге. Тогда поединок закончился победой американца.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил возможность проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер.