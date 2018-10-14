Рябинский оценил возможность проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил возможность проведения боксёрского поединка между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером — младшим, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

«Сейчас такое время, что возможно всё. Главное, чтобы были деньги на организацию мероприятия. Уже был прецедент, когда представитель смешанных единоборств встречался с боксёром. Это было довольно громкое и серьёзное событие. Но я не сторонник подобных поединков. Каждый должен заниматься своим делом. Это превращается в шоу, а я не сторонник подобного. Самое интересное должно происходить на ринге, а не вокруг него», — сказал Рябинский в беседе с RT.

Он также отметил, что Нурмагомедов превзошёл ирландца Конора Макгрегора в умении боксировать во время титульного поединка UFC в Лас-Вегасе.

«Все смотрели бой с Макгрегором. На мой взгляд, Нурмагомедов выиграл и с точки зрения ударной техники. Без учёта всякой борьбы. Другое дело, что победил он с помощью удушающего приёма, но в стойке смотрелся прекрасно», — сказал Рябинский.

Ранее стало известно, что опубликовавший видео с вызовом Нурмагомедова на бой Мейвезера оказался кузеном американского боксёра.