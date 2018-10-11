«За братьев мы идём до конца»: Нурмагомедов поставил ультиматум руководству UFC

UFC официально отменил бой между Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым, запланированный на конец октября. Поводом для аннулирования поединка стало участие спортмена в потасовке после схватки Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Узнав об отмене, Нурмагомедов встал на защиту своего спарринг-партнёра и выразил готовность разорвать контракт с бойцовской организацией, если её руководство примет решение о прекращении сотрудничества с Тухуговым.

Страсти вокруг боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором не утихают до сих пор. На этот раз масла в огонь подлил сам россиянин, решивший поддержать своего коллегу и спарринг-партнёра Зубайру Тухугова.

27-летний уроженец Грозного вместе с двоюродным братом Нурмагомедова Абубакаром, а также ещё одним бойцом UFC, Исламом Махачевым, стали участниками драки, произошедшей на октагоне сразу после окончания поединка. Компания перепрыгнула через сетку ринга и напала на признавшего своё поражение ирландца, который попытался дать им отпор. В результате все трое были задержаны полицией Лас-Вегаса, однако вскоре отпущены.

Тем не менее наказание за свои действия Тухугов всё же понесёт. 11 октября стало известно, что россиянин будет отстранён от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

Спарринг-партнёр Нурмагомедова планировал встретиться с представляющим Ирландию россиянином Артёмом Лобовым уже в конце октября. Для Тухугова этот бой должен был стать первым с 2016 года, когда он был обвинён в употреблении допинга.

Реакция Нурмагомедова не заставила себя ждать. На своей странице в Instagram он резко осудил решение UFC, встав на защиту друга.

«Почему наказывают именно мою команду, когда дрались все? Я не провоцировал потасовку, а лишь завершил начатое соперником. Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Бой Зубайры был отменён только из-за того, что он напал на Конора. Однако это произошло уже после того, как ирландец ударил ещё одного моего брата», — написал спортсмен.

Кроме того, Нурмагомедов вспомнил эпизод с нападением на автобус, произошедший в Нью-Йорке в апреле 2018 года. Тогда Макгрегор вместе с членами своей команды разбил окно транспортного средства, в котором находилось несколько бойцов ММА, включая самого россиянина. В результате инцидентов несколько спортсменов получили травы, однако его виновнику удалось избежать серьёзного наказания, в том числе со стороны UFC.

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Несмотря на то что тогда Нурмагомедова исход дела полностью удовлетворил, сейчас он упрекнул руководство организации в лицемерии и бездействии.

Подводя итоги, россиянин пригрозил расторгнуть контракт с UFC, если организация всё же решит прекратить сотрудничество с Тухуговым. Он добавил, что не нуждается в гонораре за бой с Макгрегором.

«У нас в России не принято бросать своих. Поэтому увольняя его, знайте, что вы потеряете и меня. Не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. Свою честь мы отстояли, и это самое главное! А за братьев мы идём до конца», — заключил боец.

Ранее на защиту членов команды Нурмагомедова встал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

«По моему мнению, как в перепалке, так и в драке внутри октагона обе стороны принимали участие в равной степени. В связи с этим мне непонятно, почему все предъявляют претензии исключительно к нам. Стоит вспомнить, что Макгрегор и сам не отличался образцовым поведением. Он также выпрыгивал со сцены, угрожал Жозе Алду, но в тот момент почему-то его действия ни у кого не вызывали нареканий и даже приветствовались. Соответственно, никаких наказаний не последовало. Считаю, что здесь не должно быть места двойным стандартам», — рассказал тренер в интервью RT.

На данный момент никто из представителей UFC не отреагировал на выдвинутый россиянином ультиматум. Дисциплинарный комитет продолжает вести расследование инцидента, спровоцированного Нурмагомедовым. Его отец не исключил возможности дисквалификации сына, однако выразил мнение, что вне зависимости от возложенных санкций правда останется на его стороне.

«Думаю, что вся мировая общественность и люди, которые любят смешанные единоборства, видели, что Хабиб закончил дело в октагоне и соперник сдался. И только потом он вылез за пределы клетки. На протяжении полутора — двух месяцев Конор оскорблял нашу страну, веру, родителей. Я даже не знаю, как мой сын выдержал всё это. На Кавказе говорят, когда дело касается чести страны, своего рода, то надо показывать, что ты мужчина. Что касается возможной дисквалификации из UFC, то ничего не поделаешь, такова жизнь», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Media.Az.