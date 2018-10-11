Нурмагомедов угрожает UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отмены боя россиянина Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым.

Тухугов был отстранён от боя из-за участия в беспорядках, устроенных после поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тухугов перелез через ограждения октагона и напал на ирландца.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи?» — написал Нурмагомедов в Instagram.

Он не согласился с наказанием Тухугова, заявив, что в беспорядках участвовали как члены команды Нурмагомедова, так и представители Макгрегора.

«В любом случае, так накажите меня, при чём тут Зубайра?» — заявил Нурмагомедов.

Россиянин привёл в качестве доказательства видеозапись, где видно, что Макгрегор первым начал бить Тухугова.

«Если вы всё-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — добавил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой Тухугов — Лобов официально отменён из-за беспорядков на турнире UFC 229.