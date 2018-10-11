Бой Тугухов — Лобов официально отменён из-за беспорядков на турнире UFC 229

Короткая ссылка
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение отменить бой между россиянином Зубайром Тухуговым и представителем Ирландии Артёмом Лобовым из-за беспорядков, произошедших на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Бой Тугухов — Лобов официально отменён из-за беспорядков на турнире UFC 229
  • © Fotoarena
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management.

Поединок был запланирован на 27 октября в Канаде.

После боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором Тугухов атаковал ирландца, в связи с чем получил временную дисквалификацию. Соперник Лобова определится позднее.

Ранее тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Дилон Дэнис заявил, что не оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова во время поединка на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить