Бой Тугухов — Лобов официально отменён из-за беспорядков на турнире UFC 229
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Об этом сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management.
Поединок был запланирован на 27 октября в Канаде.
После боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором Тугухов атаковал ирландца, в связи с чем получил временную дисквалификацию. Соперник Лобова определится позднее.
Ранее тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Дилон Дэнис заявил, что не оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова во время поединка на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе.