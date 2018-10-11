Тренер Макгрегора отрицает оскорбления Нурмагомедова на религиозной почве

Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Дилон Дэнис заявил, что не оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова во время поединка на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе.

«Фанаты Хабиба пытаются оклеветать меня и тем самым оправдать его действия. Я никогда не унижал ничьи религиозные взгляды и не собираюсь этого делать», — цитирует Дэниса ESPN.

Он ожидает, что комиссия штата Невада снимет все обвинения с него и накажет виновных в инциденте, произошедшем после боя Нурмагомедов — Макгрегор.

Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер ирландца Конора Макгрегора во время боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.