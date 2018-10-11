Тренер Макгрегора отрицает оскорбления Нурмагомедова на религиозной почве

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Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Дилон Дэнис заявил, что не оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова во время поединка на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе.
Тренер Макгрегора отрицает оскорбления Нурмагомедова на религиозной почве
  • Reuters

«Фанаты Хабиба пытаются оклеветать меня и тем самым оправдать его действия. Я никогда не унижал ничьи религиозные взгляды и не собираюсь этого делать», — цитирует Дэниса ESPN.

Он ожидает, что комиссия штата Невада снимет все обвинения с него и накажет виновных в инциденте, произошедшем после боя Нурмагомедов — Макгрегор.

Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер ирландца Конора Макгрегора во время боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

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