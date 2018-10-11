Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер Макгрегора во время боя

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер ирландца Конора Макгрегора во время боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Ну что кричал? Что мусульманская тварь и всё такое. Повторять не хочется. Невозможно», — приводит слова Нурмагомедова «Коммерсантъ».

Он сказал, что во время боя не слышал оскорблений тренера Макгрегора из-за шума, но всё понимал по выражению лица. Россиянин отметил, что все свои предположения об оскорблениях от тренера подтвердили рядом находившиеся журналисты.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за приём и поздравления с победой над Макгрегором.