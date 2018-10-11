Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер Макгрегора во время боя
- Reuters
«Ну что кричал? Что мусульманская тварь и всё такое. Повторять не хочется. Невозможно», — приводит слова Нурмагомедова «Коммерсантъ».
Он сказал, что во время боя не слышал оскорблений тренера Макгрегора из-за шума, но всё понимал по выражению лица. Россиянин отметил, что все свои предположения об оскорблениях от тренера подтвердили рядом находившиеся журналисты.
Ранее Нурмагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за приём и поздравления с победой над Макгрегором.