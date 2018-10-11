Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер Макгрегора во время боя

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер ирландца Конора Макгрегора во время боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Нурмагомедов рассказал, что кричал тренер Макгрегора во время боя
  • Reuters

«Ну что кричал? Что мусульманская тварь и всё такое. Повторять не хочется. Невозможно», — приводит слова Нурмагомедова «Коммерсантъ».

Он сказал, что во время боя не слышал оскорблений тренера Макгрегора из-за шума, но всё понимал по выражению лица. Россиянин отметил, что все свои предположения об оскорблениях от тренера подтвердили рядом находившиеся журналисты.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за приём и поздравления с победой над Макгрегором.

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