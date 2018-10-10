«Никто не может тебя упрекнуть»: Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом после победы над Макгрегором

В Ульяновске состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина и бойца ММА Хабиба Нурмагомедова после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Российский лидер поздравил спортсмена с заслуженной победой, отметив, что скандал с его участием вскоре забудется, в отличие от результата поединка. Впечатлением от разговора с россиянином поделился и министр спорта страны Павел Колобков, который восхитился талантом и профессионализмом Нурмагомедова.

Победа Хабиба Нурмагомедова над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором стала одним из важнейших спортивных событий нынешнего года, в стороне от которого не остался президент России Владимир Путин. Как известно, глава государства лично принимает отличившихся атлетов в Кремле. Однако на этот раз подобной встречи запланировано не было, о чём сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Тем не менее личный разговор между российским лидером и спортсменом всё же состоялся. Это произошло после церемонии открытия форума «Россия — спортивная держава», стартовавшего в среду.

Перед вылетом в Ульяновск Нурмагомедов присоединился к дагестанской делегации. Он признался журналистам, что основной целью посещения мероприятия для него служит встреча с главой страны.

«Мы для этого и летим», — приводит слова россиянина ТАСС.

Прежде всего президент поинтересовался самочувствием спортсмена и поздравил его с заслуженной победой.

«Мы внимательно следили за ходом боя, очень переживали за тебя. Ты выиграл убедительно. Разумеется, выступал не за какую-то команду, не за страну, а был в личном качестве. Но ты гражданин России, и нам небезразлично, как к нашим людям относятся, где бы они ни находились и чем бы ни занимались», — начал Путин.

В свою очередь, Нурмагомедов упомянул скандал, произошедший после поединка. Свои действия он объяснил провокацией, поступавшей со стороны команды Макгрегора.

«Пока все говорят лишь о моём прыжке, хотя я неплохо выступил и вёл себя достойно, несмотря на все выходки соперника. К сожалению, в некоторые моменты не мог контролировать происходящее, потому что это продолжалось даже во время боя. Надеюсь, суд, который сейчас идёт, завершится в нашу пользу», — отметил спортсмен.

Путин с пониманием отнёсся к произошедшему в Лас-Вегасе после боя и выразил надежду, что соперники впредь будут считаться с Нурмагомедовым.

«Хочу пожелать успехов в будущих выступлениях. Разговоров много — понятно. Я видел, как тебя принимали дома. Конечно, это коммерческий спорт, но это всё-таки спорт, я не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определённые правила, в том числе и моральные. Надеюсь, в этом виде спорта все будут их придерживаться. Во всяком случае, никто не может тебя упрекнуть в том, что ты к этому не стремился», — добавил президент.

Кроме того, он сравнил бой с положением в стране, отметив, что все её граждане являются «одной семьёй» и в любой ситуации должны поддерживать друг друга.

Подводя итоги беседы, Путин ещё раз поздравил Нурмагомедова и пожелал ему успехов в будущих поединках.

На встрече присутствовал и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов. Ранее он заявлял, что не одобряет действия сына после боя, в связи с чем планирует провести с ним серьёзную беседу и даже наказать. Президент призвал его не делать этого, отметив, что спортсмен не добился бы столь выдающегося успеха, если бы не его пусть и не всегда покорный характер.

«Если бы совсем был лёгким, не был бы таким бойцом. Буду просить папу, чтобы не сильно строго тебя наказывал, потому что главную задачу ты решил — выиграл», — заявил российский лидер.

В рамках форума состоялась встреча Нурмагомедова и с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Политик признался, что с удовольствием пообщался с бойцом и лично поздравил его с заслуженной победой.

«Хабиб — большой молодец, профессионал. Было видно, что он прекрасно подготовлен. Он не проиграл ни одного раунда, выступал на равных в тех аспектах, где Конор был действительно силен. Он расстроен, что ему не удалось сдержаться, но надо понимать, его намеренно провоцировали в течение недели. Определённую грань, конечно, нельзя переходить, несмотря на то что это часть бизнеса», — цитирует Колобкова ТАСС.

Кроме того, министр отметил высокий интерес, который вызвало противостояние с Макгрегором. Он предположил, что следующий его поединок привлечёт ещё больше внимания со стороны болельщиков вне зависимости от того, кто станет его соперником.

«От него не зависит, будет ли реванш с Конором, но я думаю, что такие предложения есть. Мне кажется, к такому бою будет огромное внимание. Вы знаете, какие рейтинги были у этого поединка. В следующий раз стоит ожидать ещё более высоких», — заключил Колобков.

Ранее в эфире телеканала «Матч ТВ» Нурмагомедов-старший рассказал о том, что будущим соперников его сына могут стать Тони Фергюсон или Жорж Сен-Пьер.