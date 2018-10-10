Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой

Российский лидер Владимир Путин поздравил с победой российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Президент провёл встречу со спортсменом после форума «Россия — спортивная держава», передаёт РИА Новости.

«Поздравляю тебя», — сказал Путин, в шутку добавив, что попросит отца Нурмагомедова сильно не наказывать его за выходку после боя.

Он отметил, что спортсмену удалось выполнить главную задачу — выиграть «достойно и убедительно».

«Хочу выразить надежду на то, что всё-таки идеалы спорта, они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду прежде всего команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной», — добавил президент.

Ранее в Кремле заявили, что личная встреча Путина и Нурмагомедова «пока не планируется».

10 октября стало известно, что россиянин отправился в Ульяновск для участия в спортивном форуме, на котором будет глава государства.

Также сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца, решил не наказывать сына за драку, которая произошла после боя с Конором Макгрегором.