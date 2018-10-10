Песков о возможности встречи Путина и Нурмагомедова: пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личная встреча российского лидера Владимира Путина и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова «пока не планируется».

«Пока не планируется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов отправился в Ульяновск для участия в спортивном форуме, на котором будет присутствовать Путин.

Боец также отметил, что летит туда для встречи с президентом.