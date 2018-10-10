Песков о возможности встречи Путина и Нурмагомедова: пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личная встреча российского лидера Владимира Путина и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова «пока не планируется».
- РИА Новости
«Пока не планируется», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов отправился в Ульяновск для участия в спортивном форуме, на котором будет присутствовать Путин.
Боец также отметил, что летит туда для встречи с президентом.
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