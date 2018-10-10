Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с Макгрегором побила рекорд «Матч ТВ»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с ирландцем Конором Макгрегором побила рекорд телеканала «Матч ТВ», установленный на чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Думал ли я об этом, когда продавал помидоры в селе 20 лет назад? Конечно нет. А сколько, интересно, теперь стоит килограмм розовых помидоров?» — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

По информации «Матч ТВ», трансляцию боя посмотрели более 4 млн человек. Телевизионная доля по России составила 61,7%.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие последствия ожидали бы главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.