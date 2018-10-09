Нурмагомедов — главе UFC: тебе повезло, что ты отдал мне чемпионский пояс

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие последствия ожидали бы главу организации Дану Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Дана Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне мой чемпионский пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где она припаркована», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя произошла потасовка между россиянином и членом команды Макгрегора, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс.

Ранее Джефф Монсон высказал мнение, что Уайт любит Макгрегора больше, чем Нурмагомедова.