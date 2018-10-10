Отец Нурмагомедова рассказал, с кем Хабиб готов подраться в любое время

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал имена бойцов, с которыми его сын готов встретиться в самое ближайшее время.

«Фергюсон? Сейчас есть два бойца, у которых в активе по 11 побед. Есть ещё легенда Жорж Сен-Пьер. С тем и другим — (Хабиб готов встретиться. — RT) в любое время, в любой стране. Думаю, Тони сейчас согласен на бой», — заявил Нурмагомедов-старший в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.