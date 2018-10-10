Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.

«Мы же понимаем, что делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя. Внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья, здесь чего бы не происходило, нужно избегать крайностей, не допускать никаких прыжков», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что «в семье всё бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки».

«Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — заключил он.

Ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.

Президент отметил, что спортсмен выполнил главную задачу — выиграл «достойно и убедительно».

После боя российский боец устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора, перепрыгнув через ограждение октагона в зрительный зал.