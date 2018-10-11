Бой за пределами октагона: Нурмагомедов против медведя, оправдание Дэниса и признание Макгрегора

С момента главной победы в карьере Хабиба Нурмагомедова прошло уже пять дней, но разговоры о событии до сих пор не утихают. Чемпион UFC в лёгком весе опубликовал сообщение в Instagram, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление. Также боец рассказал, что именно кричал в его адрес тренер по борьбе его соперника Диллон Дэнис. Между тем Конор Макгрегор признался, что не рассчитывал на победу в схватке с уроженцем Дагестана, а президент UFC Дана Уайт опубликовал шутливый пост, в котором посмеялся над видеозаписью борьбы россиянина с медведем.

Накануне чемпион UFС в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своим отцом Абдулманапом встретился с президентом страны Владимиром Путиным и министром спорта Павлом Колобковым. Российский лидер поздравил бойца с успешным завершением поединка против Конора Макгрегора и выразил мнение, что его действия по окончании боя не заслуживают порицания.

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Встреча Путина и Нурмагомедова должна была окончательно ответить на вопрос Макгрегора о якобы отсутствии уважения к президенту со стороны российского бойца. В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке ирландец жёстко отреагировал на нежелание Хабиба фотографироваться с лидером своей страны во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

На этот раз Нурмагомедов опубликовал фото с Путиным на своей странице в Instagram, сопроводив его словами благодарности.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович, за тёплый приём и за поздравления. И мне очень приятно, что моя победа принесла столько радости нашей многонациональной стране. Это наш общий успех», — написал Нурмагомедов.

По словам российского бойца, ему было очень сложно оставаться спокойным и не поддаваться на многочисленные провокации со стороны Макгрегора. Он признался, что во время пресс-конференции с трудом сохранял самообладание.

«Мне было очень тяжело. Просто невероятно. Но я справился. За это отец поставил мне пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от него. Он сказал, что сам был удивлён тем, как я вёл себя. Зато все те эмоции, которые я тогда сберёг, я смог направить туда, куда надо было, во время боя», — цитирует Нурмагомедова «Коммерсантъ».

Однако сдерживаться вечно Нурмагомедову оказалось не под силу. Терпение лопнуло по окончании схватки с Макгрегором, а гнев обратился в сторону тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса. Как признался Хабиб, он даже не слышал, что кричал ему специалист, но в своих предположениях не ошибся.

«Я тогда даже самого себя не слышал, такой шум стоял. Но по выражению лица я всё понимал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило всё, что я думал. Там рядом стояли журналисты. Кричал, что я (произносит ругательство. — RT) и всё такое. Повторять не хочется», — сказал Нурмагомедов.

Он также признался, что между ним и отцом состоялся не самый приятный разговор относительно его поведения за пределами октагона после боя с Макгрегором. При этом он также выразил уверенность, что UFC не станет лишать его чемпионского звания, а Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) ограничится штрафом и временным отстранением.

Своим видением произошедшего поделился и сам Дэнис. В разговоре с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани он опроверг заявления о том, что оскорблял Нурмагомедова по религиозному признаку.

«Фанаты Хабиба пытаются оговорить меня в попытках оправдать его действия. Я никогда не оскорблял ничьих религиозных взглядов и никогда не буду этого делать. Сейчас я жду окончательного решения NSAC, которая рассматривает этот инцидент. По результатам расследования все обвинения с меня должны быть сняты, а виновный обязан понести наказание», — заявил тренер.

Триумф в поединке с Макгрегором сделал россиянина одним из самых обсуждаемых бойцов ММА в мире. Сообщения в социальных сетях набирают миллионы просмотров, а количество подписчиков уже приближается к значению в 12 млн.

На фоне этого довольно забавно, что в сети вновь принялись обсуждать видео четырёхлетней давности, на котором Хабиб борется с медведем. Один из пользователей предложил UFC организовать ответный поединок между россиянином и диким зверем, а глава промоушена Дана Уайт также не остался в стороне, в шутливой манере прокомментировав ролик.

«Здравствуйте, миссис Нурмагомедова. Можно Хабиб выйдет поиграть?» — гласит подпись к картинке с изображением стоящего у двери медведя.

Тем временем сам Макгрегор сделал свои первые официальные заявления в прессе после поражения от Нурмагомедова. По словам ирландца, он никогда не думал о своей победе над Хабибом, а лишь был уверен, что это будет прекрасный вечер.

«На каждом этапе подготовки к поединку — пресс-конференциях, взвешивании — я подчёркивал, что победа, скорее всего, достанется Нурмагомедову. Как я многократно заявлял, он превосходный боец. И к тому же он хороший парень», — цитирует Макгрегора NewsThump.



Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях был предельно уважителен и признался, что в главном событии UFC 229 победил сильнейший.

«На протяжении всей жизни мой девиз был такой: «Главное — не победа, а участие». И я как раз доказал, что это так. Я прекрасно провёл время», — отметил спортсмен.