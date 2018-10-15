СМИ: Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым

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Американец Майкл Джонсон заменит россиянина Зубайру Тухугова в поединке с ирландцем Артёмом Лобовым, который пройдёт на турнире UFC Moncton.
СМИ: Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым
  • © rushammer / instagram

Как сообщает ESPN, Джонсон ещё не подписал контракт на поединок с Лобовым, но в настоящий момент он является основным претендентом на замену дисквалифицированного Тухугова.

Бой должен состояться 27 октября.

Россиянин был отстранён от предстоящего поединка за инцидент, произошедший после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Нурмагомедов заявил, что разорвёт контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

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