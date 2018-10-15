СМИ: Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым
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Как сообщает ESPN, Джонсон ещё не подписал контракт на поединок с Лобовым, но в настоящий момент он является основным претендентом на замену дисквалифицированного Тухугова.
Бой должен состояться 27 октября.
Россиянин был отстранён от предстоящего поединка за инцидент, произошедший после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее Нурмагомедов заявил, что разорвёт контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.