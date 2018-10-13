За $2 млн наличными: 50 Cent пригласил Хабиба Нурмагомедова в американский промоушен Bellator

50 Cent предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову перейти из UFC в другой престижный американский промоушен — Bellator. Такое заявление известный рэп-исполнитель сделал после того, как Нурмагомедов пригрозил руководству UFC разорвать контракт. В ответ чемпион смешанных единоборств поблагодарил музыканта за внимание и пригласил его в Дагестан.

«То, что делает UFC, неправильно»

Пока болельщики с нетерпением ждут боя Фёдора Емельяненко с Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, появилась новость о возможном переходе в этот промоушен Хабиба Нурмагомедова.

Ещё недавно подобную информацию никто бы всерьёз не воспринял, но после конфликта спортсмена с UFC возможен любой вариант развития событий.

Пока же перейти в Bellator Нурмагомедову в шутку предложил известный рэп-исполнитель, а также большой поклонник смешанных единоборств 50 Cent. Музыкант из США даже пообещал заплатить россиянину.

«Думаю, то, что UFC делает с Хабибом, неправильно, при этом он не поступает так с Конором. Я заплачу $2 млн наличными сегодня, если он будет драться за меня в Bellator», — написал 50 Cent в своём Twitter.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) 13 октября 2018 г.

При этом недавно 50 Cent предоставил $1 млн призовых для победителя Гран-при Bellator в полусреднем весе.

Сам Нурмагомедов также отреагировал на предложение с юмором и пригласил рэпера в Дагестан.

«Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!» — написал в комментариях Хабиб.

Также спортсмен в шутку заметил, что готов перейти и в известный рестлинг-промоушен WWE.

«WWE предложила мне выступать у них. Что думаете, ребята? #РазбитьЛеснара #ФальшивыеБои», — написал в своём Twitter Нурмагомедов.

Однако вариант с Bellator кажется шуточным лишь на первый взгляд. Это одна из крупнейших организаций, проводящих бои в смешанных единоборствах. В случае если Нурмагомедов действительно покинет UFC, американский промоушен сделает всё возможное, чтобы заполучить Хабиба.

Появление такой звезды смешанных единоборств станет настоящим приобретением для Bellator, и там наверняка не поскупятся на гонорары для россиянина.

«Не звоните, пока не решите проблемы моих братьев»

Между тем конфликт между бойцом и UFC носит уже совсем не шуточный характер. В пятницу спортсмен заявил, что готов отказаться от своего гонорара и покинуть промоушен в случае, если будет наказан Зубайра Тухугов. Он принимал активное участие в потасовке после боя с Конором Макгрегором и даже нанёс ирландцу несколько ударов. Глава UFC Дана Уайт заявил, что все причастные к драке будут исключены из промоушена. Бой Тухугова с Артёмом Лобовым, который был запланирован на 27 октября, отменили.

Также по теме «За братьев мы идём до конца»: Нурмагомедов поставил ультиматум руководству UFC UFC официально отменил бой между Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым, запланированный на конец октября. Поводом для аннулирования...

В субботу Нурмагомедов ещё раз подтвердил сказанное ранее и отметил, что в данной ситуации решил поступить по-мужски: «Я высказал свою позицию UFC. Ты идёшь на войну, и человек, который шёл за тобой, пострадал. Мы выиграли войну, я иду домой и ложусь спать, а кто-то пострадал. Нет разницы, в тюрьме он или в больнице. Просто сидеть дома после такого — это не по-мужски, это не то, что у меня на душе. Я сказал им: «Если вы хотите его исключить, уволить или что-то ещё, то сто процентов потеряете и меня».

У мужчины не всегда бывает шанс проявить себя, показать свою позицию. В наше время вообще тяжело оставаться мужчиной. Они уже ведут переговоры насчёт моего нового боя, а я им говорю: «Нет-нет-нет, подождите. Вы наказали мою команду и хотите, чтобы я вёл с вами какие-то переговоры? Такого никогда не будет! Сперва сделаем так — у моей команды всё будет хорошо, потому что мы это не начали, а закончили, не путайте», — сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Хабиб также попросил UFC не беспокоить его, пока не будут решены проблемы «братьев».

«Мы самбисты, то есть защищаемся без оружия, и мы вышли против таких же ребят — подготовленных, профессиональных, отстояли свою честь. Теперь вы оплачиваете им гонорар, оправдываете, отправляете домой, а все наказания ложатся на нашу команду? Такого никогда не будет. Если вы занимаетесь подобными вещами, мы в этом участия принимать не будем. Занимайтесь своими делами и мне не звоните насчёт следующего боя. Пока не решите проблемы моих братьев, вообще не звоните мне», — добавил Нурмагомедов.

При этом спортсмен подчеркнул, что действительно готов отказаться от гонорара, а тема денег его не волнует.

«Если вы меня спросите насчёт гонорара и вообще денег, то если они у хорошего человека, ничего плохого в этом нет. Но важнее ли всего деньги? Для меня нет. В этом бою для меня на первом месте стояла честь — семьи, Родины, которую соперник оскорблял. Я ни на секунду не думал, что захожу на соревнования конкурировать с лучшим бойцом UFC. Шёл как на войну. Знал, что будет гонг или сдача, но был готов идти до конца», — заявил боец.

Между тем Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) в пятницу отстранила Нурмагомедова и Макгрегора от боёв на десять дней до заседания, на котором будет рассмотрен вопрос о пожизненной дисквалификации спортсменов.