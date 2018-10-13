Поход за титулом: Фёдор Емельяненко встретится с Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе

В ночь на 13 октября Фёдор Емельяненко сразится с Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. В случае победы он получит право побороться за чемпионский титул с Райаном Бэйдером. О сильных и слабых сторонах будущего соперника россиянина — в материале RT.

Ещё не успели утихнуть разговоры о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, как мир смешанных единоборств готовит очередной подарок для российских болельщиков. Утром 14 октября по московскому времени в пригороде Нью-Йорка Юниондейле пройдёт турнир Bellator 208, где выступят сразу три российских спортсмена. Александр Шлеменко встретится с Анатолием Токовым, а в главном событии вечера Фёдор Емельяненко сразится с американцем Чейлом Сонненом. При этом на кону будет стоять путёвка в финал Гран-при тяжеловесов.

Поединок между Емельяненко и Сонненом — столкновение двух прославленных атлетов, каждый из которых является знаковой фигурой для данного вида спорта. Если Фёдор прославился прежде всего выступлениями в японском промоушене PRIDE, то Чейл обрёл популярность благодаря своим успехам в UFC. В активе американца значатся победы над такими известными атлетами, как экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Биспинг, Вандерлей Силва и Куинтон Рэмпейдж Джексон.

Кроме того, он был в шаге от завоевания чемпионского титула в среднем весе, но потерпел обиднейшее поражение от легендарного Андерсона Силвы. После четырёх раундов бразилец уступал своему оппоненту по очкам и был на грани проигрыша, но за две минуты до гонга поймал противника на феноменальную комбинацию из болевого и удушающего приёмов (рычаг локтя в треугольнике. — RT).

Примечателен этот поединок ещё и тем, насколько разительно отличаются друг от друга его участники. Емельяненко всегда славился сдержанностью, спокойствием и уважением к противнику, в то время как Соннен прослыл одним из главных специалистов по трэш-току в ММА. До прихода в индустрию Макгрегора именно Чейл считался лучшим в умении «залезть в голову» сопернику. Даже обычно предельно спокойный Силва был настолько оскорблён словами оппонента на пресс-конференции, что во время взвешивания ударил того плечом.

Можно сказать, что в преддверии поединка с Емельяненко Соннен немного сбавил обороты. Он не позволил себе конкретных оскорблений в адрес россиянина, но при этом не обошёлся без пары резких фраз.

«Послушайте, я в этом спорте уже давно, у меня всегда один и тот же план на бой. Я буду опасен для него с первой до последней секунды поединка, в итоге усажу его на задницу и заставлю сдаться. Он может прекрасно знать мою тактику и готовиться к этому, но ничего противопоставить у него не получится», — заявил Соннен на пресс-конференции.

При этом он отдал должное своему будущему оппоненту, отметив, что Емельяненко обладает отличным ударом.

«Я не говорю, что у него нет силы в ударе. Она есть, я это признаю. Говорю честно, что, если он попадёт правой рукой, для меня это будет короткая и позорная ночь. Но если я доберусь до него, то для него это будет ад», — добавил Соннен.

Емельяненко же был как всегда скромен и уважителен. Он признался, что поединок с Сонненом имеет для него огромное значение, а также рассказал, как относится к попыткам противника вывести его из себя.

«Прежде всего я представляю свою страну, свою веру, всё-таки я единственный из России на этом Гран-при. От Чейла ожидаю, что он выйдет и будет биться достойно. Ровно отношусь к тому, что он говорит обо мне, это абсолютно не беспокоит. Подобное никогда не отражалось на моём настрое, не нужно обращать на это внимания», — заявил Емельяненко в эфире The MMA Hour.

Возможно, Фёдора также могли заинтересовать заявления Соннена о том, что в PRIDE, где прославился Емельяненко, нередко проводились договорные поединки. И хотя американец не стал утверждать, что сам Фёдор принимал участие в подобных боях, подобный факт бросает тень на организацию, в которой россиянин состоялся в качестве звезды ММА.

«PRIDE? Он существовал так давно, что я не могу поверить, когда люди продолжают говорить о нём. Там были договорные бои. Если хотя бы один поединок в вашей организации становится договорным — и вам, и промоушену конец. Там таких схваток было достаточно. Думаю, это и стало главной причиной того, что эта компания очень быстро пропала из виду. Емельяненко? Я не говорю, что именно он участвовал в «договорняках». Если я не ошибаюсь, он бился честно», – цитирует Соннена MMA Junkie.

Возвращаясь к самому поединку, к полуфиналу Гран-при Bellator Емельяненко подходит в статусе фаворита, и на это есть сразу несколько причин. Во-первых, несмотря на свою известность, Соннен прежде всего прославился как отличный оратор, а не победитель, так и не став чемпионом UFC. Всю свою карьеру он чередовал удачные поединки с провальными, что в итоге вылилось в послужной список из 31 победы и 15 поражений, а также одной ничьей. При этом в 14 случаях американец проигрывал досрочно — пять раз нокаутом и девять болевыми.

Соннен никогда не обладал тем, что есть в арсенале Емельяненко, а именно сокрушающим ударом, способным решить исход противостояния. По стилю он напоминает менее мастеровитую версию Хабиба Нурмагомедова, который специализируется на переводе в партер и контроле над оппонентом. Кроме того, негативное влияние на спортивные качества Чейла оказал и возраст — в апреле ему исполнился 41 год. А для борца выносливость играет важнейшую роль.

Нельзя не отметить и тот факт, что выступление в дивизионе тяжеловесов является для Соннена абсолютно новым опытом. Всю свою карьеру он провёл в среднем весе, изредка переходя в полутяжёлый. Поэтому неудивительно, что на взвешивании Чейл оказался более чем на четыре килограмма легче Емельяненко (102,9 кг против 107. — RT), что непременно скажется в поединке, особенно если дело дойдёт до партера.

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«Фёдор — однозначный фаворит этого поединка. Он намного мощнее соперника и имеет сильный удар. Но, возможно, схватка затянется. Все знают, что Соннен в первую очередь очень вязкий и быстрый борец, но и россиянин хорошо подготовлен в этом аспекте. Не забывайте, Емельяненко начинал в самбо. Так что, если бой будет переходить в партер, это не станет для него проблемой», — цитируют «Известия» бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова.

Схожего мнения придерживается и победитель Гран-при UFC Олег Тактаров, у которого нет сомнений, что Емельяненко добудет путёвку в финал турнира Bellator.

«Фёдор — настоящий профессионал, и ближайший соперник не станет для него проблемой. Конечно, сейчас он уже не может биться на том уровне, который демонстрировал в молодости, но против него ведь тоже выходят уже не мальчики. Полагаю, Емельяненко пройдёт Соннена как нож сквозь масло», — сказал Тактаров.

В том случае, если прогнозы экспертов сбудутся и Емельяненко победит Соннена, в финале Гран-при его будет ждать поединок с Райаном Бейдером (в полуфинале он единогласным решением судей одержал победу над Мэттом Митрионом).

Бейдер ранее довольно успешно выступал в UFC и входил в число главных претендентов на титул в полутяжёлом весе, однако в схватке за звание первого претендента уступил Энтони Джонсону.