«Всё-таки пропустил лёгкий удар»: Емельяненко прокомментировал свою досрочную победу в четвертьфинале Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator. Последнему Императору хватило 48 секунд для того, чтобы отправить своего оппонента в нокаут. После поединка он рассказал, как собирается отметить успех и что думает о своём следующем сопернике Чейле Соннене.

Фёдор Емельяненко победил нокаутом Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе — единственной категории, в которой у организации не разыгран чемпионский пояс. 41-летний спортсмен, несмотря на солидный для смешанных единоборств возраст, одержал 37-ю победу в карьере. Емельяненко хватило 48 секунд, чтобы судья остановил бой. Лишь три победных поединка Последнего Императора закончились быстрее.

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Его следующим соперником в рамках полуфинала Гран-при Bellator станет американский тяжеловес Чейл Соннен. 41-летний американец с ярко выраженной борцовской техникой неоднократно уничижительно высказывался в адрес россиянина. Сразу после боя между Емельяненко и Миром американец заявил, что его поединок с россиянином закончится ещё быстрее и не в пользу Фёдора. С обсуждения Соннена и началась итоговая пресс-конференция Емельяненко после боя.

— Были ли вы удивлены тем, что Соннен агрессивно вошёл в октагон после боя, или уже привыкли к такому его поведению?

— Мне кажется, сам по себе Чейл хороший человек. Когда мы встречаемся в отеле или каком-то другом месте, то разговариваем исключительно по-дружески. А на публике он, конечно, ведёт себя вызывающе, привлекает внимание к боям, к своим выступлениям. Могу лишь заметить, что знаю его с другой стороны.

— Был ли бой с Миром для вас вызовом? Прошёл ли он так, как вы хотели?

— Если честно, то поединок прошёл не совсем так, как планировалось. Я всё-таки пропустил лёгкий удар. Но в целом всё закончилось удачно.

— Насколько болезненным оказался удар Мира в дебюте?

— Никакой боли не почувствовал.

— Вы обнялись с Мэттом Митрионом, которому проиграли в своём предыдущем поединке. Будете ли болеть за Митриона во время его выступления в другой части турнирной сетки Гран-при?

— Конечно.

Wow 😳 Fedor Emelianenko TKO's Frank Mir and advances to face Chael Sonnen in Bellator's Grand Prix #Bellator198



pic.twitter.com/RUUvIaodaO — PortlandMMA (@PortlandMMA) 29 апреля 2018 г.

— Вы одержали огромное количество побед, в том числе над именитыми бойцами. На какое место в личном списке поставите успех в поединке с Миром?

— Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Разумеется, Фрэнк — замечательный думающий боец. Он был на самой вершине и сейчас остаётся хорошим спортсменом.

— Говорят, что к вам приходили люди из ФБР, были проблемы на таможне. Как удалось выдержать всё, что произошло за последнюю неделю?

— С божьей помощью.

— И всё же, что произошло во время встречи? Об этом ходят разные слухи…

— Ничего не произошло, всё было хорошо.

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— Вас, случаем, не обвиняли в том, что вы являетесь русским шпионом?

— Нет, ни в коем случае.

— Что для вас значит выход в полуфинал Гран-при Bellator? Понимаете, что у вас появилась реальная возможность стать чемпионом мира в тяжёлом весе?

— Если Господь предоставит такую возможность и я смогу одерживать победы, то буду рад. Понимаю, какая армия болельщиков стоит за мной. Многие молятся за меня — россияне, сербы, греки, американцы. Местная публика очень тепло меня встречает, поддерживает и переживает. Я всегда этому удивляюсь: бьюсь на территории США, а болеют за меня. Буду стараться изо всех сил, чтобы оправдать надежды.

— Глава Bellator Скотт Кокер намекнул, что если всё сложится удачно, то титульный бой за чемпионский пояс с вашим участием может пройти в России. Насколько правдива эта информация?

— Да, мы ведём переговоры. Бой только закончился, в ближайшее время снова переговорим и наметим дальнейшие планы.

— Как собираетесь отпраздновать победу?

— Мы поблагодарим всех, кто за нас молился, поблагодарим Господа Бога за победу. А потом соберёмся всей командой и сходим куда-нибудь.