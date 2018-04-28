«Ему по силам выиграть Гран-при»: Фёдор Емельяненко встретится с Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator

Фёдор Емельяненко проведёт бой с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator. Победитель станет новым чемпионом в тяжёлом весе. Для россиянина этот поединок станет первым за последние 10 месяцев. По мнению экс-чемпиона организации в среднем весе Александра Шлеменко, у 41-летнего российского бойца есть все шансы на победу в турнире. Почему этот поединок можно считать одним из важнейших в карьере Емельяненко — в материале RT.

Возвращение Последнего Императора

Фёдор Емельяненко возвращается в клетку. На турнире в Роузмонте легендарный российский боец проведёт свой первый поединок в рамках Гран-при Bellator, победитель которого станет новым чемпионом организации в тяжёлом весе. В четвертьфинале его ожидает тяжёлое испытание в виде бывшего обладателя пояса UFC — американца Фрэнка Мира.

Также по теме Семеро на одного: Емельяненко сразится с американцами за звание чемпиона Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко проведёт свой следующий поединок в апреле 2018 года в рамках Гран-при Bellator. На этом турнире представлены семь...

Для Емельяненко этот бой станет первым за 10 месяцев. В июне 2017 года уроженец Старого Оскола встречался с Мэттом Митрионом, но потерпел болезненное поражение в первом раунде. Соперники синхронно нанесли друг другу мощнейшие удары и оказались на полу. Быстрее поднялся американец, который провёл добивание и одержал победу. Поединок продолжался всего 1 минуту 14 секунд.

Предстоящая схватка является определяющей для карьеры Последнего Императора. Если он одержит победу, то сможет закрыть досадное поражение от Митриона и продолжить борьбу за титул Bellator. Причём его возможный соперник по полуфиналу Гран-при уже определён. Победителя противостояния Емельяненко — Мир уже ожидает бывший первый претендент на титул UFC в среднем весе Чейл Соннен. В прошлом боец из Милуоки не раз позволял себе уничижительно отзываться о Фёдоре, поэтому эта схватка обещает стает сверхпринципиальной.

Завоевание пояса в UFC и авария

Но чтобы встретиться с Сонненом, Емельяненко необходимо разобраться с одним из самых опасных соперников за всю свою карьеру. В активе Мира 29 профессиональных боёв, причём 27 из них он провёл в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Фрэнк побеждал таких известных атлетов как Антонио Родриго Ногейра, Мирко Филиппович и Брок Леснар. Кроме того, в 2015 году он нокаутировал Антонио Силву, который ранее нанёс поражение самому Фёдору.

Карьера Мира полна взлётов и падений. В июне 2004 году он победил Тима Сильвию и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Однако спустя три месяца он попал в аварию, когда на своём мотоцикле столкнулся с автомобилем. Фрэнк получил перелом бедренной кости и разрыв всех коленных связок. На восстановление ему потребовалось около двух лет.

После возвращения американец серьёзно потерял в мобильности и не сразу смог выступать на прежнем уровне. Лишь спустя четыре года ему удалось вернуться в элиту дивизиона тяжеловесов и даже стать временным чемпионом. Но в поединке за звание абсолютного обладателя титула он уступил звезде рестлинга Леснару.

Свой последний поединок Мир провёл в марте 2016 года. В нём он уступил нокаутом новозеландцу Марку Ханту. Но главное разочарование ожидало его после боя — в его организме было найдено запрещённое вещество туринабол. Спортсмену было вынесено предупреждение, однако год спустя он снова был пойман на допинге и получил двухгодичную дисквалификацию. Согласно решению Американского антидопингового агентства (USADA), Фрэнк не мог выступать до 8 апреля 2018 года.

«Фёдор много работал над партером»

Главным качеством Мира всегда считались борцовские навыки. Он является признанным мастером бразильского джиу-джитсу, что наглядно иллюстрирует количество побед с помощью болевых приёмов. Наставник Емельяненко Питер Тайессе сообщил, что учитывал сильные и слабые стороны американца при подготовке своего подопечного к поединку.

«Фрэнк Мир выиграл 50% своих боёв при помощи болевых и удушающих приёмов, а сам никогда не сдавался. Он является опасным бойцом, с хорошей техникой в партере. Поэтому значительная часть тренировок Фёдора в Нидерландах была акцентирована на бой на земле. Здесь отрабатывались все аспекты: как атакующие, так и, конечно же, оборонительные», — приводит слова Тайессе пресс-служба FedorTeam.

В отличие от Мира, который имеет ярко выраженные преимущества и недостатки, Емельяненко всегда считался разноплановым бойцом, который одинаково хорошо владеет как навыками в стойке, так и в партере. За свою карьеру уроженец Старого Оскола провёл 42 боя, в которых одержал 36 побед. Причём 11 из них — нокаутом, а 16 — при помощи болевых. По словам Тайессе, ударной технике также было уделено повышенное внимание.

«С Фёдором мы много работали над его техникой в стойке: как над атакой, так и над защитой. Мы провели очень много спаррингов. Разные бойцы с голландским стилем кикбоксинга пришли поддержать Емельяненко во время тренировок. Ханс Крузе взял на себя ответственность за силу и выносливость. У Фёдора был очень хороший тренировочный лагерь, который начался в России и закончился в Нидерландах», — добавил наставник.

Фрэнк Мир

Reuters

© Jason O'Brien

«Мне не стоит опасаться навыков Мира в партере»

Сам Емельяненко высоко оценил своего будущего противника. Он также отметил умения Мира в партере, но не стал принижать его навыки в стойке. В последних боях американец заметно прибавил в ударной технике и одержал две победы нокаутом.

«Фрэнк — выдающий боец, сильный спортсмен. Счастлив, что мне выпала возможность встретиться с ним в клетке. Я давно думал об этом бое. Раньше Мир был в лидерах рейтинга тяжеловесов. Габариты играют большую роль. Они влияют на ход поединка. Но главное — это навыки бойца, которыми он обладает. Нужно подходить к поединку в очень хорошей физической форме. Американец прекрасно чувствует дистанцию. Кроме того, он очень сильный борец, в особенности в партере. Очень многих побед он добился болевыми. В этом аспекте он силён. Но я бы не стал говорить, что это то, чего мне стоило бы опасаться. Я учитываю все навыки Мира», — заявил Емельяненко «Спорт-Экспрессу».

При этом сам американец был менее уважителен по отношению к сопернику. В частности, он выразил мнение, что Фёдор уже не способен выдерживать большое количество ударов.

«Челюсть Емельяненко уже не та, что была раньше. Он не готов к тому, чтобы размениваться ударами. Он понимает, что ему необходимо бить первым. У него по-прежнему есть инстинкт убийцы, но мы оба слишком опасны, чтобы позволять себе расслабиться в поединке. Думаю, пару минут мы будем действовать весьма осторожно, но затем будем цепляться за каждую возможность. Не думаю, что бой будет длиться 15 минут. Мы оба можем победить досрочно», — признался Мир MMAJunkie.

Кроме того, он считает, что комплекция Фёдора не подходит для того, чтобы успешно выступать в октагоне.

«Емельяненко быстр, но я сбросил несколько килограммов и теперь могу действовать в таком же темпе. Фёдор мал для клетки и не умеет её использовать. Мне кажется, что он не входит даже в топ-5 бойцов в октагоне. Безусловно, он — легенда и один из лучших тяжеловесов, но в боях на ринге по правилам Pride. А схватки на ринге и в клетке — это разные вещи», — добавил Мир.

При этом сам Фёдор ответил, что в последнее время регулярно проводит тренировки именно в октагоне.

«Я не думаю, что переход с ринга в клетку вызовет у меня проблемы. Я одинаково хорошо чувствую себя и там, и там. При подготовке к поединкам я тренируюсь именно в клетке, в межсезонье также практикуюсь в ней. В настоящее время я уже практически не тренируюсь на ринге», — приводит слова Фёдора MMAFighting.

Фёдор Емельяненко

РИА Новости

© Михаил Киреев

«Мир — проходимый соперник»

После тяжёлого поражения от Митриона, а также неуверенной победы над Фабио Мальдонадо, Емельяненко необходимо побеждать Мира. С каждым годом 41-летнему Фёдору все тяжелее восстанавливаться и готовиться к боям, поэтому каждое поражение может оказаться последним.

«Если Фёдор проиграет в этом бою, потеряется смысл дальнейших выступлений. Если боец постоянно проигрывает, интерес к поединкам теряется, несмотря на громкое имя. Хотя я бы хотел, чтобы Емельяненко дрался как можно дольше. Это стимул для меня, молодого бойца, дольше находиться в форме. Он был для меня примером, когда я только начинал карьеру, и сейчас он им остаётся. Желаю ему физических и духовных сил, чтобы ему сопутствовала удача в бою, и он выиграл нокаутом в первом раунде», — заявил «Чемпионату» экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

При этом он отметил, что в преддверии боя Емельяненко имеет некоторое преимущество перед своим противником.

«В пользу Фёдора играют скоростные качества и то, что он меньше находился в состоянии простоя. Мне кажется, Емельяненко к этому бою готовился лучше. Мир ещё и комментатором работает. Если боец каждый месяц тратит время на перелёты и акклиматизацию, это сказывается.

Бой будет очень напряжённым, и фаворитом на бумаге выглядит Фрэнк Мир. Он опасен ударной техникой, а борцовскими навыками — вдвойне. В свои лучшие годы он в партере выигрывал у Брока Леснара. Это было давно, но Фрэнк может вернуть былую форму», — считает Шлеменко.

Экс-чемпион Bellator не стал исключать возможность победы Емельяненко в Гран-при организации. По его мнению, среди участников нет бойцов, которые будут смотреться явными фаворитами в поединке с россиянином.

«Всё будет зависеть от тренировочного процесса, плана на бой и желания победить. Ему по силам выиграть Гран-при. Но насколько он сможет совмещать желание и тренировки, как в молодости? Возраст — это не приговор, но появляются дети, заботы и общественные дела. Не получается находить время на подготовку. Больше отвлекающих факторов. Нужно найти компромисс, чтобы выиграть турнир. Я не вижу суперопасных оппонентов. Мир — один из фаворитов, и всё будет зависеть от того, пройдёт ли его Фёдор. Если Емельяненко вырубит его в первом раунде нокаутом, я сразу дам огромные шансы на его победу», — добавил Шлеменко.

Также по теме «Стальной кулак»: Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC Fight Night в Лондоне Российский боец Александр Волков победил бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердума на турнире Fight Night в Лондоне....

Предпочтение Фёдору отдал и его бывший оппонент Джефф Монсон. Бойцы встречались в 2011 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Емельяненко.

«Я думаю, что победит Фёдор, хотя они оба могут выиграть досрочно, причём очень быстро. У Фрэнка отличные удары и хорошие захваты. Емельяненко почти всю карьеру был просто феноменален в борьбе, так что он должен быть готов к переводам на землю со стороны Мира. Думаю, большая часть боя пройдёт в партере, но в стойке шансы 50 на 50: кто первый попадёт, тот, скорее всего, и выиграет. Если бой зайдёт в поздние стадии, там преимущество будет у Емельяненко из-за его физических кондиций», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

При этом во время подготовки у Емельяненко возникли проблемы с коленом. Однако по словам ещё одного тренера бойца Владимира Воронова, это никак не повлияло на тренировочный процесс.

«Это бурсит (воспаление слизистых сумок преимущественно в области суставов. — RT), ничего серьёзного. Фёдор занимается в полном объёме без ограничений», — сказал Воронов ТАСС.

Боец UFC Александр Волков также довольно высоко оценил шансы Емельяненко в бою с 38-летним Миром. По его мнению, три года разницы в возрасте не сыграют ключевую роль в данном противостоянии.

«Всё будет конкурентно. Я думаю, Фёдор достаточно опытен, чтобы не попасться на болевой. Он будет сконцентрирован. Верю ли в победу Емельяненко в Гран-при? Конечно, буду болеть за него, будет интересно посмотреть. Но вера зависит от формы обоих бойцов. Фрэнк тоже давно не выступал, у него был больший перерыв. Мир — проходимый соперник, судя по последним выступлениям в UFC. Фёдор последние два года выступает, у него шансы выше», — заключил Волков.